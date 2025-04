Vous aussi créez votre figurine sous blister avec ChatGPT : voici comment faire

Vous vous êtes déjà imaginé en figurine d’action dans une boîte comme s’il sortait d’un rayon Toys’R’Us. ? Eh bien grâce au générateur d’images de ChatGPT en version GPT-4o vous pouvez créer un jouet culte de vous, le tout dans un blister.

ChatGPT, l’outil d’IA d’OpenAI, a parcouru un sacré chemin, et voilà que ce simple générateur de texte nous permet aujourd’hui de créer des photos de figurines réalistes et stylisées. Avec un peu de créativité et quelques astuces, vous pouvez enfin faire de votre portrait un véritable jouet de collection, exposé dans son blister. Le guide, c’est par ici !

D’abord, il vous faut une photo de vous bien nette, idéalement en pied. Puis ouvrez l’appli ou le site ChatGPT, choisissez GPT-4o et démarrez une nouvelle conversation. Cliquez après sur le petit + pour joindre votre image.

Ensuite, vous pouvez copier-coller ce prompt dans la zone de texte (en adaptant bien sûr selon votre style) :

« Crée une figurine 3D de style cartoon sous blister, comme un jouet de collection. Le fond du blister est de couleur <COULEUR>, avec une étiquette rétro et le texte « STARTER PACK » en gros, ainsi que <NOM> en plus petit en bas à droite. Un badge bleu « ACTION FIGURE » est en haut à droite et une bulle « 4+ » en haut à gauche.

Le personnage est debout, dans une boîte transparente. La figurine doit ressembler à la photo fournie, avec un visage <CARACTÉRISTIQUES DU VISAGE>. Puis, une pose <CARACTÉRISTIQUES DE LA POSE>. Il porte <VÊTEMENTS + COULEURS>. Mettez dans la boîte 3 accessoires : <ACCESSOIRE 1>, <ACCESSOIRE 2>, <ACCESSOIRE 3>, chacun dans son compartiment.

Le rendu doit avoir un éclairage doux et un fond neutre, avec une touche de réalisme et un style 3D comme dans les maquettes de jouets modernes. »

Une tendance qui explose sur les réseaux

Que ce soit sur TikTok, X ou Instagram, les gens s’amusent ainsi à partager leur Starter Pack ou leur version jouet de collection. Personnellement, je trouve que ces images de figurine sont une façon originale de montrer sa personnalité, ses passions ou simplement son style.

Et le plus cool dans tout ça, c’est que vous n’avez besoin que de ChatGPT et d’un brin de créativité. Alors prêt à devenir une figurine collector ? N’oubliez pas ensuite de partager vos prompts et vos résultats dans les commentaires !

