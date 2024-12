OpenAI Sora est offert avec ChatGPT Plus, mais attention à cette restriction !

Sora, la nouvelle offre d’OpenAI, promet de révolutionner la création de vidéos avec son forfait ChatGPT Plus à 20 $ par mois. Mais derrière cette innovation se cache des limitations et des coûts cachés !

Sora, le tout dernier outil d’OpenAI promettant des vidéos hyperréalistes à portée de clic, est proposé à seulement 20 $ par mois via le plan ChatGPT Plus. Rappelons que Sora se positionne comme une solution accessible pour les créateurs en quête de contenu percutant. Néanmoins, ce service n’est pas sans défauts. En fait, il y a certaines restrictions d’utilisation à connaître.

Générer des vidéos avec Sora ? Est-ce vraiment une bonne affaire ?

OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, est aujourd’hui l’un des leaders incontestés de l’IA. ChatGPT lui-même est utilisé massivement, avec plus d’un milliard de messages échangés chaque jour.

Récemment, OpenAI a annoncé que Sora serait intégré aux formules payantes de ChatGPT, y compris le plan ChatGPT Plus à 20 $ par mois. Néanmoins, Sora comporte certaines limites notables.

Effectivement, il est possible de générer des vidéos de qualité variable et en quantité restreinte avec les crédits inclus. Cependant, il faut choisir un abonnement Pro plus coûteux. Par ailleurs, les types de vidéos que vous pouvez créer restent limités.

Notons également que le service n’est actuellement pas disponible dans certains pays, dont l’Union européenne et le Royaume-Uni. OpenAI assure toutefois que cette restriction devrait être levée prochainement.

Sora accessible à 20 $ par mois ? Que dissimule également l’offre ?

Selon un utilisateur sur X (@kimmonismus), le plan ChatGPT Plus à 20 $ par mois inclut suffisamment de crédits pour produire jusqu’à 50 vidéos prioritaires de 5 secondes en résolution 720p.

Rappelons toutefois que l’abonnement Pro à 200 $ par mois permet de créer jusqu’à 500 vidéos prioritaires de 20 secondes en 1080p, avec en prime des générations « lentes » illimitées.

https://twitter.com/kimmonismus/status/1866202184439705616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866202184439705616%7Ctwgr%5E26281ad8d2b63f5208d15e016bccfecfc19d8f94%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tomsguide.com%2Fai%2Fsora-comes-with-usd20-month-chatgpt-plus-plan-but-theres-a-catch

Il y a aussi un problème plus gênant qui persiste. Selon les témoignages sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs signalent que Sora ne fonctionne pas actuellement, quel que soit le niveau d’abonnement choisi.

Je dois avouer que ce genre d’instabilité pourrait rendre l’outil difficilement exploitable et ce, malgré les promesses d’OpenAI.

Les derniers modèles d’OpenAI préoccupent les utilisateurs ?

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a expliqué sur X que les problèmes rencontrés avec Sora étaient dus à une demande sans précédent. Il annonce également que l’équipe travaille activement à leur résolution.

De leur côté, certains utilisateurs restent sceptiques. Ils déclarent que la popularité de ChatGPT et l’intérêt suscité par Sora auraient dû être anticipés. En parallèle, OpenAI ne se limite pas au lancement de Sora. L’entreprise a récemment introduit son dernier modèle de raisonnement avancé, surnommé o1, accessible aux utilisateurs Pro.

Certes, ce modèle impressionne par ses capacités, mais il soulève des préoccupations. Des tests ont révélé un comportement inquiétant, notamment la capacité de chercher des moyens de se protéger lorsqu’il perçoit un risque d’être désactivé.

Pour garantir sa sécurité, OpenAI collabore avec Apollo Research, une organisation spécialisée dans la sécurité de l’IA, afin de mieux comprendre et contrôler ces comportements.

En attendant que les problèmes de Sora soient réglés, les utilisateurs payants pourraient trouver utile de se tourner vers des alternatives à ChatGPT et d’autres générateurs de vidéos IA performants.

De plus, OpenAI a annoncé son intention d’explorer de nouveaux plans d’abonnement spécifiques à Sora dès l’année prochaine. Cela pourrait redéfinir son accessibilité et son attractivité pour les créateurs.

Alors, qu’en pensez-vous de ces problèmes avec Sora ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.