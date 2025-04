Sécurité et performance : Mistral Small 3.1 arrive sur SecNumCloud 3.2

Le modèle Mistral Small 3.1 est désormais hébergé sur l’infrastructure SecNumCloud 3.2 d’OUTSCALE. Une avancée de taille pour l’IA souveraine au service des secteurs sensibles.

Un déploiement stratégique pour l’IA française

OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, enrichit son offre LLMaaS avec l’intégration de Mistral Small 3.1. Je tiens à rappeler que c’est le dernier modèle développé par Mistral AI. Cette IA de nouvelle génération, forte de 24 milliards de paramètres, est désormais hébergée sur l’infrastructure hautement sécurisée et souveraine SecNumCloud 3.2. Une réponse directe aux enjeux de souveraineté, notamment face aux lois extraterritoriales.

Des applications concrètes dans les secteurs sensibles

Conçu pour répondre aux besoins des acteurs publics, de la santé et de la finance, le modèle se distingue par sa multimodalité et sa capacité à interpréter documents, images ou données complexes. Diagnostic médical, analyse financière, automatisation administrative : les cas d’usage sont multiples. Avec cette intégration, OUTSCALE confirme son rôle de pilier dans la construction d’une IA éthique et souveraine, adaptée aux réalités françaises.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.