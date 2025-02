Mistral : le Français de l’IA lance sa propre appli ! Pourquoi la télécharger ?

Dans cette bataille à l’IA dominée par les géants américains et chinois, un acteur français veut prouver que l’Europe a aussi son mot à dire. Mistral AI, la startup qui fait trembler la Silicon Valley avec son approche open source et ses performances très rapides, vient de franchir une nouvelle étape, car son assistant IA, Le Chat, débarque enfin sous forme d’appli.

Lorsque nous parlons d’IA générative, difficile de ne pas penser immédiatement à ChatGPT ou Gemini. Pourtant, une startup française est là pour nous offrir une IA performante, rapide et accessible, tout en misant sur une approche open source.

Fondée il y a seulement deux ans, Mistral AI a déjà fait sensation grâce à ses modèles d’IA innovants et son partenariat avec Nvidia. Avec une valorisation estimée à 5,8 milliards d’euros, elle prouve que l’Europe peut, elle aussi, rivaliser avec les mastodontes du secteur.

Ce 6 février 2025, Mistral AI vient donc de lancer une appli mobile pour son assistant Le Chat. Jusqu’ici accessible uniquement via un navigateur web. Une avancée stratégique qui tombe au bon moment, alors que Paris s’apprête à accueillir un sommet international sur l’IA.

Mistral AI enfin en version appli

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait parié sur l’Europe pour rivaliser avec OpenAI, Google ou les nouvelles puissances chinoises comme DeepSeek. Pourtant, Mistral AI s’impose peu à peu comme un acteur qui compte.

Soutenue par Nvidia et régulièrement mentionnée par Emmanuel Macron, la start-up veut prouver qu’une IA made in Europe peut être à la fois performante et accessible. Contrairement à d’autres, elle mise sur une approche open source, ce qui signifie que n’importe qui peut étudier son fonctionnement et l’adapter à ses besoins.

Et surtout, elle revendique une rapidité impressionnante. Ainsi, le Chat peut générer jusqu’à 1 000 mots par seconde, un record qui dépasse largement la plupart des autres IA du marché.

Désormais, avec cette appli, vous pouvez utiliser Le Chat directement depuis votre smartphone. Cette sortie tombe à pic, à quelques jours du sommet sur l’IA qui se tiendra à Paris.

Une énième IA qui tente de se faire une place dans la course ?

Au-delà des performances techniques, choisir une IA européenne a aussi une dimension culturelle. Comme l’explique Arthur Mensch, l’IA ne se résume pas uniquement à de la puissance de calcul, mais aussi à la façon dont elle est pensée et développée.

Une IA chinoise, américaine ou européenne ne traitera pas forcément les informations de la même manière, car elle est influencée par son environnement, ses concepteurs et les valeurs qu’ils y intègrent. Miser sur Mistral AI, c’est donc aussi faire le choix d’un outil conçu avec une approche qui correspond davantage aux besoins et aux attentes des Européens.

Par ailleurs, Mistral AI a déjà signé des partenariats avec plusieurs grandes sociétés. Notamment Veolia, et travaille avec des institutions publiques comme l’agence française pour l’emploi. L’entreprise vise à devenir progressivement comme une solution crédible face aux géants américains et chinois.

Bien sûr, la route est encore longue, et OpenAI reste largement en tête avec 200 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires. Mais Mistral ne manque pas d’ambition et compte bien continuer à progresser.

Si vous êtes curieux de découvrir ce que vaut une IA européenne et que vous cherchez une alternative rapide et open source à ChatGPT, cette application est un bon point de départ.

Qui plus est, soutenir un acteur européen dans un domaine aussi stratégique que l’IA, c’est aussi une manière de favoriser un certain équilibre technologique face aux monopoles américains et chinois. Alors, prêt à tester Le Chat et voir ce que Mistral AI nous a concocté ? Dites-nous tout dans les commentaires !

