Voici Le Chat, un ChatGPT français créé par Mistral ! Tout savoir

Le Chat est cette nouvelle IA conversationnelle entièrement made in France. L’Europe tient enfin son champion face à l’Américain ChatGPT.

Mistral AI a annoncé lundi son nouveau grand modèle de langage, Mistral Large. Ce dernier fera tourner une puissante intelligence artificielle conversationnelle appelée Le Chat. Cette solution made in France sera destinée aux entreprises. Elle se présente comme une alternative sérieuse à l’IA américaine ChatGPT.

C’est donc un début de semaine en grande pompe pour la startup parisienne. Arthur Mensch, son cofondateur, évoque « une étape importante » pour l’entreprise. Pour le dirigeant, Mistral Large repousse « les limites de ce qui est possible avec l’intelligence artificielle de pointe ».

Dans son communiqué, la startup parisienne fait savoir que Le Chat n’est pour l’heure disponible qu’en version bêta. Notons que la compagnie mène des tests avec quelques-uns de ses clients depuis plusieurs semaines.

En revanche, les clients d’Azure AI peuvent d’ores et déjà profiter de Mistral Large. Rappelons qu’Azure AI est la plateforme de Microsoft pour développer, déployer et gérer des applications d’intelligence artificielle. Ce qui n’est pas surprenant, sachant que le géant américain de l’informatique et la startup parisienne sont désormais partenaires officiels.

Microsoft has partnered with French AI startup Mistral. It involves Microsoft taking a minority stake in Mistral, with the startup's open and commercial AI models heading to Microsoft's Azure AI platform. Details below 👇 https://t.co/CuwnAsmLvh — Tom Warren (@tomwarren) February 26, 2024

Le Chat, une vitrine technologique pour Mistral AI

Mistral AI décrit sa nouvelle IA conversationnelle comme « une application pédagogique et ludique » qui permet d’évaluer sa technologie. Celle-ci peut tourner avec les ses différents modèles, Mistral Small ou Mistral Large. Le Chat peut également utiliser un modèle prototype, très concis dans ses réponses, appelé Mistral Next.

La startup parisienne travaille en permanence à rendre ses modèles les plus neutres et les plus efficaces possibles. Elle continue de les améliorer sur ces deux points. Par ailleurs, avec une modération intégrée au système, le Chat prévient lorsque la conversation se dirige vers un sujet sensible ou controversé.

D’autre part, ce nouvel assistant conversationnel va principalement à destination des entreprises. Mistral AI décrit sa solution comme un outil pour améliorer la productivité, capable de se déployer dans une infrastructure dédiée. Son système de modération personnalisable figure parmi ses atouts majeurs.

Fin de la dépendance vis-à-vis des États-Unis ?

Mistral Large possède des compétences de raisonnement uniques. Il excelle en programmation et en mathématiques. De plus, c’est un modèle multilingue qui maîtrise cinq langues qui sont le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol et l’allemand.

D’autre part, Mistral AI peut s’imposer comme la référence européenne en matière d’intelligence artificielle avec ses nouvelles solutions. Rappelons que certains rapports financiers valorisent la startup parisienne à environ deux milliards de dollars. Celle-ci ambitionne de développer une IA européenne pour concurrencer les modèles américains.

Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 était un tournant dans le secteur de l’intelligence artificielle. L’IA conversationnelle américaine a tellement impressionné, qu’elle a déclenché une course contre la montre aux intelligences artificielles génératives. Cependant, les mastodontes américains de la tech dominent très largement cette compétition.

La réponse européenne pourrait s’organiser autour de Mistral AI. La startup parisienne continue de montrer des progrès significatifs. Rappelons qu’en juin dernier, elle a réussi à lever 105 millions d’euros pour financer ses activités.

