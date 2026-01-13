IA médicale : Nvidia investit massivement aux côtés d’Eli Lilly

Nvidia et Eli Lilly veulent créer un laboratoire dédié à la recherche pharmaceutique assistée par IA. Pour ce faire, ils vont investir jusqu’à un milliard de dollars en talents, en infrastructures et en capacités de calcul sur cinq ans

Le projet est présenté comme un engagement commun. Toutefois, pour le moment, aucun détail sur la répartition des financements n’a été rendu public.

Que savons-nous de ce projet ?

Ce laboratoire que Nvidia et Eli Lilly envisagent de créer prendra place au cœur de la Silicon Valley. Il vise à rapprocher le savoir-faire scientifique de Lilly de l’écosystème IA le plus dynamique.

Il permettra aux ingénieurs en intelligence artificielle de se former aux équipements scientifiques et aux méthodes de recherche. Leur rôle consistera ensuite à adapter les infrastructures informatiques et les logiciels. Ce, afin qu’ils prennent en charge certaines opérations habituellement réalisées par des chercheurs.

Juste pour info, Nvidia et Eli Lilly collaborent déjà depuis octobre 2025. Les deux acteurs prévoyaient alors la mise en service d’un supercalculateur installé à Indianapolis. Ils présentaient ce dernier comme le plus puissant détenu par une entreprise pharmaceutique.

Ce supercalculateur sera entièrement opérationnel au premier trimestre de cette année et il servira de socle à ce nouveau projet. Des équipes des deux groupes seront appelées à travailler ensemble sur la découverte de traitements et le développement de modèles d’intelligence artificielle.

La santé et la pharmacie : la nouvelle préoccupation de Nvidia

Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Nvidia. Elle qui est forte d’une forte puissance financière et de sa position dominante sur le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle.

Ces puces, indispensables pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’IA, constituent le cœur de son activité. Une part importante de ses revenus repose toutefois sur un nombre limité de géants du numérique. Ce qui encourage le groupe à élargir ses terrains de jeu.

La santé et la pharmacie apparaissent comme des secteurs adaptés à cette diversification. Plusieurs acteurs utilisent déjà l’IA pour repérer des pistes de nouveaux médicaments ou de composés prometteurs. Ce, tout en passant encore par des validations expérimentales classiques.

Nvidia, elle, estime que ses technologies peuvent automatiser une large part de ces étapes, souvent longues et répétitives. Kimberly Powell, responsable des activités santé du groupe, souligne que la disponibilité humaine freine encore fortement la cadence des laboratoires.

En parallèle, Nvidia développe et diffuse en open source une série de modèles et d’agents d’IA destinés au domaine médical. Cette ouverture permet à d’autres organisations de tester ces outils et de les ajuster selon leurs besoins.

Le groupe collabore aussi avec Thermo Fisher Scientific pour relier des équipements de laboratoire à son supercalculateur DGX Spark. Ce qui ouvre la voie à un pilotage automatisé de certaines activités. Un autre partenariat avec Multiply Labs porte sur la formation de robots capables d’exécuter des procédures de recherche.

