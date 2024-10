Mozilla crée un écosystème d’IA publique open source

Mozilla dévoile un plan ambitieux pour un écosystème d’intelligence artificielle (IA) axé sur le bien public. Il appelle au soutien des gouvernements et des citoyens pour développer des alternatives à l’IA privée.

Une alternative à l’IA privée émerge

Mozilla est connu pour ses initiatives open source, il présente aujourd’hui sa vision d’une IA publique. C’est un ensemble d’actions destinées à offrir une alternative aux solutions dominées par les grandes entreprises technologiques. L’objectif est de créer un écosystème d’outils et de services qui promeuvent une utilisation éthique et accessible de l’IA. Il faut ainsi mettre l’accent sur le bien commun plutôt que sur le profit.

L’entreprise met en avant un parallèle évident : dans de nombreux domaines, des alternatives publiques coexistent avec les offres privées. Par exemple, les chaînes de télévision publiques ou les services postaux nationaux offrent un service complémentaire, voire essentiel, aux entreprises privées. Mozilla s’interroge donc : où sont les équivalents publics dans l’IA ?

Dans les mois à venir, l’IA publique deviendra un pilier de la stratégie globale de Mozilla. C’est dans le cadre d’une vision plus large de l’IA de confiance, telle que présentée dans le document Accelerating Progress Toward Trustworthy AI publié en début d’année. Le rapport final, à venir, soulignera l’importance de cette approche pour garantir un avenir numérique plus juste et équitable.

Une répartition inégale des ressources

Les initiatives publiques dans le domaine de l’IA sont encore rares, bien que certains gouvernements commencent à subventionner l’accès à des ressources informatiques pour les laboratoires de recherche. Cependant, ces projets ne disposent pas des mêmes moyens financiers que les géants de la tech. Ces derniers ont investi des centaines de milliards de dollars dans leurs propres outils d’IA. Mozilla alerte sur cette inégalité. Il estime que certains projets d’IA à fort potentiel sociétal, comme ceux liés à la détection des activités illégales ou à la facilitation de la démocratie participative, sont sous-financés.

Face à cela, Mozilla appelle à une action collective pour développer un contrepoids significatif à l’écosystème privé. L’entreprise estime qu’il ne suffit pas que certaines ressources soient mises à disposition de manière plus accessible. Il faut un véritable écosystème parallèle capable de rivaliser avec les grandes entreprises.

Mozilla prévoit de continuer à soutenir des projets d’IA publics via le Mozilla Technology Fund, qui attribue des subventions aux initiatives open source. Mozilla plaide pour une collaboration internationale autour de ces questions, notamment lors du AI Action Summit, qui se tiendra à Paris l’année prochaine.

Un écosystème robuste pour une IA éthique

Mozilla présente également des actions concrètes pour promouvoir cet écosystème. L’entreprise renforce sa plateforme Common Voice, qui collecte des données vocales multilingues pour entraîner des modèles d’IA diversifiés. L’objectif est de rendre les technologies vocales accessibles à toutes les langues, pas seulement à celles qui bénéficient des efforts commerciaux actuels.

De plus, Mozilla continue d’investir dans l’IA open source par le biais de sa plateforme Mozilla.ai. Il y a aussi des projets comme Llamafile, un outil pour permettre d’exécuter des modèles d’IA localement, sans passer par des fournisseurs de cloud commerciaux. Mozilla rappelle que le soutien du public, des gouvernements et des développeurs est crucial pour réussir ce pari.

Le projet d’une IA publique ne pourra se concrétiser que si tous les acteurs s’impliquent. Mozilla invite les décideurs politiques à soutenir des données, des outils et une main-d’œuvre dédiée. Il encourage les développeurs à créer des modèles d’IA open source robustes. L’entreprise annonce également des investissements continus dans l’écosystème de la responsabilité de l’IA, essentiel pour garantir une utilisation éthique de ces technologies.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

