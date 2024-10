Social gaming : Discord élargit l’accès aux développeurs

Discord a franchi une nouvelle étape avec l’ouverture des Activités à tous les développeurs. La plateforme permet désormais à ces derniers de créer, monétiser et distribuer leurs créations directement sur Discord. Un changement majeur dans l’écosystème du social gaming.

Une ouverture stratégique pour les développeurs

Discord a annoncé l’ouverture de ses Activités à tous les développeurs le 26 septembre 2024. Jusqu’à présent, seuls certains partenaires pouvaient accéder à cet outil. Désormais, tous les créateurs, qu’ils développent des jeux ou des expériences interactives, peuvent utiliser l’environnement Discord pour toucher un public mondial. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs, 90 % passent plus d’un milliard et demi d’heures à jouer chaque mois. Cette opportunité s’avère prometteuse pour les créateurs.

« Nous pensons que cet intérêt croissant repoussera les limites du social gaming et aidera à accélérer la croissance et l’innovation pour un plus grand nombre de développeurs », a déclaré Ben Shanken, vice-président Produits chez Discord.

Discord, à l’origine conçu par des passionnés de jeux vidéo, s’est imposé comme une plateforme incontournable dans le monde du gaming. Grâce à cette ouverture, les développeurs peuvent désormais étendre l’expérience sociale. Ils pourront proposer des jeux accessibles en un clic et tirer parti des communautés déjà existantes sur la plateforme.

Une interaction sociale enrichie

L’une des forces de Discord réside dans sa capacité à connecter les joueurs, qu’ils soient amis ou inconnus. Le concept de « social gaming » prend ici tout son sens : il ne s’agit pas seulement de jouer ensemble, mais aussi de créer des liens. La plateforme facilite ces interactions avec des jeux directement dans les conversations et les salons vocaux.

Un exemple marquant de cette dynamique est le jeu Death by AI de Playroom, qui a rassemblé près de 7 millions de joueurs en seulement quelques semaines. Grâce à l’interaction directe avec les utilisateurs sur Discord, les développeurs ont pu optimiser leur jeu en fonction des retours. Cela leur a permis d’ajouter des fonctionnalités clés et de nouveaux contenus. L’engagement des joueurs est ainsi augmenté.

Les outils de monétisation, désormais disponibles pour les développeurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, permettent aux créateurs de transformer leurs jeux et activités en sources de revenus. Les achats intégrés dans les applications (IAP) permettent aux utilisateurs de débloquer des contenus premium. Cela ouvre ainsi une nouvelle voie de rentabilité pour les développeurs.

Nouvelles perspectives pour le social gaming

Discord continue d’innover avec des moyens de découverte plus fluides pour les utilisateurs. Désormais, les jeux et applications peuvent être découverts plus facilement via le lanceur d’applications intégré dans les salons vocaux et textuels. L’influence sociale joue un rôle clé dans l’engagement des utilisateurs : les recommandations d’amis sur la plateforme stimulent les lancements de jeux, avec un million de démarrages supplémentaires chaque mois.

Avec ces récentes annonces, Discord s’impose comme un acteur majeur du social gaming. Avec l’ouverture de son écosystème à tous les développeurs, la plateforme permet de repousser les frontières de la créativité. Il offre ainsi des outils performants pour garantir le succès commercial des créateurs. Selon Ben Shanken : « Si vous êtes un développeur à la recherche d’une plateforme pour créer votre jeu ou votre expérience interactive, il n’y a pas de meilleur moment pour vous lancer et offrir de nouvelles fonctionnalités riches qui rendent Discord encore meilleur pour tous les utilisateurs. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

