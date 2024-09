Cloudflare défend les droits des créateurs face aux Bots IA

Cloudflare, le leader de la connectivité cloud, annonce le lancement d’AI Audit, une suite d’outils visant à permettre aux créateurs de contenu de contrôler et monétiser l’utilisation de leur production par les modèles d’intelligence artificielle (IA). Pour la première fois, les propriétaires de sites web pourront non seulement comprendre comment leur contenu est utilisé, mais aussi décider quelles parties de leur production peuvent être analysées par les IA.

Comprendre l’enjeu de l’IA pour les créateurs de contenu

Les bots IA analysent des milliers de fois par jour le contenu de sites web, souvent sans que les créateurs en soient informés ou compensés. Cette utilisation non encadrée entraîne une destruction de valeur pour les entreprises, grandes et petites. Les créateurs de contenu doivent désormais disposer d’outils sophistiqués pour déterminer ce qu’ils souhaitent partager et monétiser.

Cloudflare propose une solution innovante avec AI Audit. Les créateurs de contenu auront désormais accès à des analyses détaillées sur la manière dont les modèles IA utilisent leur contenu, ainsi qu’à des outils pour bloquer ces bots en un clic. L’objectif est de donner à chacun, qu’il s’agisse de blogs personnels ou de sites d’information, les moyens de reprendre le contrôle de leur production.

AI Audit : un tournant pour l’industrie du contenu en ligne

Avec AI Audit, Cloudflare se positionne comme le premier acteur à offrir un tel niveau de transparence et de contrôle aux créateurs de contenu. Cette initiative marque un tournant majeur pour l’industrie grâce à de nouvelles normes pour l’utilisation du contenu en ligne par les IA.

Les créateurs pourront ainsi mieux comprendre le comportement des bots IA. Ils connaîtront ceux qui respectent les droits d’auteur de ceux qui exploitent le contenu sans crédit. Cette distinction est cruciale, car elle permet aux créateurs de prendre des décisions éclairées sur la façon dont ils souhaitent monétiser leur production.

« L’IA va modifier le contenu en ligne de manière spectaculaire et nous devons décider tous ensemble à quoi va ressembler son avenir. Les créateurs de contenu et les propriétaires de sites web de toutes les tailles méritent de détenir et d’exercer un contrôle sur leur production. Dans le cas contraire, la qualité des informations en ligne se détériorera ou sera exclusivement disponible derrière un service payant. Grâce à l’échelle et à l’infrastructure mondiale de Cloudflare, nous pensons pouvoir proposer les outils et définir les normes grâce auxquels les sites web, les éditeurs et les créateurs de contenu pourront exercer un contrôle et demander une juste rémunération pour leur contribution à Internet tout en permettant aux fournisseurs de modèles IA d’innover. » a déclaré Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare.

Mettre en place une meilleure protection des droits des créateurs

Outre l’analyse des bots, AI Audit permettra de négocier plus facilement avec les fournisseurs de modèles IA. Cloudflare offre des outils d’analyse avancés pour comprendre le taux d’exploration de certaines sections ou pages. Cela facilite ainsi les discussions sur les licences de contenu.

De plus, une nouvelle fonctionnalité est en cours de développement pour aider les créateurs à définir un juste prix pour leur contenu. Cette initiative est particulièrement bénéfique pour les petits créateurs qui, souvent, ne disposent pas des ressources nécessaires pour négocier avec les géants de l’IA.

À l’avenir, Cloudflare souhaite rendre ces processus de négociation plus fluides. Il veut permettre aux créateurs de monétiser efficacement leur contenu et de fournir aux entreprises d’IA un accès transparent et réglementé aux données nécessaires pour l’entraînement de leurs modèles. Chaque partie bénéficiera d’un cadre clair et équitable afin de garantir la création d’un écosystème numérique plus équilibré.

Cloudflare montre ainsi la voie vers un Internet plus équitable, où les créateurs reprennent le pouvoir sur leur production. AI Audit représente un progrès significatif dans la protection des droits des créateurs face à l’utilisation massive de leur contenu par les IA.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.