Comment les cybercriminels utilisent les bots IA pour escroquer les gens

Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent l'intelligence artificielle (IA) au quotidien. Parmi ces personnes se cachent des cybercriminels, qui utilisent de plus en plus fréquemment des bots IA sophistiqués pour développer de nombreux types d'escroqueries en ligne. Ces bots sont capables d'imiter le langage humain de manière convaincante, ce qui les rend particulièrement dangereux. Découvrez certaines des méthodes les plus courantes d'usage des bots IA pour escroquer les utilisateurs.

Des sources d'information précieuses pour les cybercriminels

Il faut tout d'abord savoir que les chatbots IA peuvent être utilisés par tous. Auparavant, ChatGPT ne pouvait être utilisé que par les personnes disposant d'un compte sur la plateforme. Depuis peu, tout le monde peut profiter de ses services sans avoir à se connecter, ce qui ouvre la porte à de nombreux dangers.

Ces logiciels permettent d'obtenir des informations sur à peu près tout, y compris sur des sujets jugés sensibles, à condition de savoir comment s'y prendre. Les personnes mal intentionnées peuvent donc se servir de l'intelligence artificielle pour découvrir la recette de formules chimiques dangereuses, ou encore la marche à suivre pour récupérer l'accès à un compte Facebook, en se faisant passer pour un père qui souhaite accéder au compte de son fils décédé, par exemple. Autant de risques dont il semble difficile de se protéger.

Mise en place de techniques de phishing sophistiquées

Les bots IA peuvent également aider les cybercriminels à mettre au point des techniques de phishing particulièrement sophistiquées. Ils sont programmés pour imiter les conversations humaines, ils peuvent donc parfaitement générer des e-mails et des messages imitant des échanges humains classiques. Ces capacités constituent une arme redoutable pour les cybercriminels, qui se servent de ces échanges pour glisser des pièces jointes ou des liens malveillants dans le but de piéger le lecteur.

L'une des manières de repérer les e-mails et messages de phishing était la présence de fautes d'orthographe, un point que l'usage de l'IA permet d'éviter. Ces contenus peuvent s'avérer particulièrement convaincants, et ont pour autre avantage d'être créés rapidement, ce qui permet aux cybercriminels d'augmenter le nombre d'attaques.

Faux support client

Dans d'autres cas, les cybercriminels créent des bots IA qui parviennent parfaitement à imiter le support client proposé par tout type d'entreprise. Ces bots sont conçus pour répondre aux questions des clients de manière aussi naturelle que possible. Les personnes pensent qu'il s'agit d'un support client légitime, ce qui les pousse à partager des informations sensibles lorsque cela leur est demandé. Une fois leur confiance acquise, les bots peuvent donc facilement inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles telles que leurs identifiants de compte ou leurs informations de paiement.

Pour se protéger de telles attaques, il est essentiel de rester vigilant et d'utiliser des outils adaptés, tel qu'un VPN qui vous permettra de chiffrer votre connexion. Cet outil empêche vos données d'être interceptées par des tiers malveillants. En profitant de NordVPN en promo, par exemple, vous pourrez profiter de nombreuses fonctionnalités de sécurité.

Diffusion de fausses informations

Demandez à ChatGPT de rédiger un discours politique informant d'une attaque d'un pays étranger visant la France. Vous obtiendrez certainement une rédaction convaincante, qui pourrait passer pour vraie. L'IA peut être utilisée pour diffuser de fausses informations, ce qui peut avoir de lourdes répercussions sur la sécurité de chacun.

Escroqueries sur les sites de rencontre

Les sites de rencontre sont des espaces de choix pour les cybercriminels. De nombreuses personnes s'y connectent quotidiennement, autant de cibles potentielles, qui pourraient facilement tomber dans les mailles du filet des escrocs. Grâce à l'IA, les cybercriminels peuvent créer de faux profils et mener des échanges aussi vrais que nature. Ces bots utilisent des algorithmes sophistiqués pour simuler des interactions humaines et manipuler les victimes en leur faisant croire qu'elles ont trouvé l'âme sœur.

Le but peut être de garder l'utilisateur sur le site frauduleux, pour qu'il continue de payer son abonnement aussi longtemps que possible. Ces attaques peuvent aussi être menées par des cybercriminels qui souhaitent récupérer des données sensibles, comme les informations de paiement d'un internaute.

Vols d'identité et de données

Comme vous l'aurez compris, en utilisant des techniques d'ingénierie sociale avancées, les bots IA peuvent réussir à tromper et à manipuler les utilisateurs. Ils peuvent les amener à divulguer des informations personnelles telles que des mots de passe, des numéros de sécurité sociale ou encore des numéros de carte de crédit. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour commettre des fraudes financières ou des vols d'identité.

Il faut aussi retenir que les chatbots tels que ChatGPT ne sont pas aussi sécurisés que ce que l'on imagine, et qu'ils ne sont pas à l'abri d'une fuite de données. Toutes vos conversations pourraient être dévoilées, une mine d'or pour les escrocs.

