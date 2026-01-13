CES 2026 : Top 10 des innovations qui ont mis tout le monde d’accord

Entre promesses tapageuses et concepts improbables, le CES 2026 a une nouvelle fois fait parler fort. Mais derrière le bruit, certains produits se détachent clairement. Pas forcément les plus spectaculaires, ni les plus futuristes, mais ceux qui font sens, ici et maintenant. Voici le Top 10 CES 2026 de LeBigData : une sélection assumée d’objets concrets, désirables, et révélateurs de l’état réel de la tech aujourd’hui.

Le CES aime parler fort. Très fort. Promesses tonitruantes, démonstrations spectaculaires, concepts censés “changer nos vies” avant même d’exister.

L’édition 2026 n’a pas dérogé à la règle. Beaucoup d’effets d’annonce, beaucoup de discours, et parfois peu de choses à toucher du doigt.

Chez LBD, on a fait le tri autrement. Pas question d’aligner tout ce qui a brillé sous les projecteurs. Ce Top 10 repose sur une seule idée simple : qu’est-ce qui a vraiment du sens, ici et maintenant ?

Des produits compréhensibles, identifiables, avec un usage clair. Pas des promesses pour 2030, pas des démonstrations creuses, mais des objets qui pourraient réellement trouver leur place dans le quotidien.

Ce classement n’est donc ni une vitrine exhaustive, ni un concours de buzz. C’est une lecture éditoriale assumée du CES 2026. Dix choix qui racontent une même histoire : la tech commence à ralentir, à se recentrer, et à privilégier l’utilité plutôt que la surenchère.

Lego Smart Brick

Dans un salon saturé d’intelligence artificielle, c’est presque une provocation. Lego Smart Play arrive en tête des classements sans écran, sans application, sans cloud obligatoire. Une simple brique intelligente, bardée de capteurs, qui enrichit le jeu sans jamais le parasiter.

Engadget en a fait son Best in Show, TechRadar et Tom’s Guide ont suivi. Ce consensus dit beaucoup. En 2026, la technologie qui séduit le plus est celle qui sait se faire oublier. Lego ne vend pas de “plateforme”, mais une expérience de jeu augmentée, immédiatement compréhensible. Au CES, c’est devenu presque subversif.

Dell XPS 14 et XPS 16

Le retour à la raison. Les Dell XPS 14 et Dell XPS 16 signent la réconciliation de Dell avec sa propre légende. Fini les expérimentations ergonomiques douteuses, les claviers capacitifs déroutants et les trackpads invisibles.

À la place, des machines sobres, puissantes, bien construites, qui font exactement ce qu’on attend d’un PC premium en 2026. Citées par tous les médias majeurs, ces nouvelles XPS rappellent une évidence parfois oubliée au CES : innover, c’est aussi savoir corriger ses erreurs.

Lenovo Legion Pro Rollable

Le concept qui a fait lever les sourcils… puis hocher les têtes. Le Lenovo Legion Pro Rollable repose sur une idée limpide : un PC portable gaming dont l’écran s’étire à la demande pour passer de 16 à presque 24 pouces.

Oui, c’est spectaculaire. Oui, c’est encore un concept. Mais contrairement à beaucoup d’objets vus à Las Vegas, celui-ci répond à un usage clair. Racing, simulation, multitâche extrême. Tous les grands médias l’ont retenu, preuve qu’un bon concept reste avant tout une réponse simple à un problème concret.

Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake)

Invisible, mais omniprésent. Intel Core Ultra Series 3, alias Panther Lake, n’est pas un produit que l’on photographie sur un stand. Pourtant, il alimente une large partie des machines primées cette année.

Meilleure efficacité énergétique, intégration IA plus mature, gains de performances bien réels : ce processeur est le socle discret du CES 2026. Tom’s Guide l’a sacré Best of Show, Gizmodo Best CPU. Le futur ne fait pas toujours de bruit, mais il chauffe moins et calcule mieux.

Shokz OpenFit Pro

Les écouteurs “open-ear” promettent souvent l’impossible. Les Shokz OpenFit Pro s’en rapprochent dangereusement.

Confortables, réellement efficaces en réduction de bruit modérée, et capables de délivrer un son convaincant sans obstruer le conduit auditif.

Engadget, TechRadar et Gizmodo les ont distingués, ce qui en dit long sur leur maturité. Ce n’est pas une révolution tapageuse, mais une évolution intelligente d’un format encore jeune. Au CES 2026, ça suffit pour monter dans le Top 5.

LG OLED Evo W6 “Wallpaper TV”

Il y a des téléviseurs qu’on remarque. Et puis il y a ceux qui cherchent à disparaître. Le LG OLED Evo W6 joue à fond la carte du minimalisme radical.

Ultra-fin, quasi plaqué au mur, débarrassé de la contrainte du soundbar obligatoire, il transforme l’écran en élément d’architecture.

Engadget, Tom’s Guide et TechRadar ont tous été séduits. Pas seulement par la finesse, mais aussi par le gain de luminosité et la maîtrise de l’OLED nouvelle génération. En 2026, la TV haut de gamme ne cherche plus à impressionner quand elle est éteinte. Elle cherche à s’effacer.

Samsung Galaxy Z TriFold

Le pliable qui cesse de s’excuser d’être pliable. Avec le Samsung Galaxy Z TriFold, Samsung assume enfin une idée simple : ce n’est plus un smartphone qui se plie, c’est une tablette qui se replie.

Format 4:3 plus cohérent, surface confortable pour la vidéo et la lecture, sensation de solidité retrouvée. Le TriFold reste massif et hors de prix, mais pour la première fois, le concept paraît abouti. Les médias l’ont récompensé non pas pour son audace, mais pour sa cohérence. Et c’est peut-être la meilleure nouvelle.

Nvidia DLSS 4.5

Aucun stand tape-à-l’œil, aucune démo spectaculaire pour le grand public. Et pourtant, Nvidia DLSS 4.5 est partout. Dans les PC portables, les cartes graphiques, les annonces gaming majeures.

Cette version affine encore l’upscaling et la génération d’images, au point de devenir un moteur central de performance. Le CES 2026 rappelle ici une évidence : l’IA la plus utile n’est pas celle qui parle, mais celle qui fait tourner les jeux plus vite et plus proprement, sans qu’on y pense.

Roborock Saros Rover

Pendant des années, le robot aspirateur a buté sur un obstacle trivial : les escaliers. Le Roborock Saros Rover arrive avec une réponse littérale. Il marche.

Capable de franchir des marches et d’élargir son terrain de jeu, il transforme un gadget déjà bien installé en solution plus universelle. Tom’s Guide et TechRadar l’ont retenu pour cette raison précise. Pas parce qu’il est “intelligent”, mais parce qu’il fait enfin ce qu’on attendait depuis dix ans.

SwitchBot Onero H1

Le robot humanoïde utile. C’est une phrase qu’on n’écrivait pas souvent au CES. Le SwitchBot Onero H1 ne se contente pas de saluer la foule ou de faire des gestes vaguement impressionnants. Il ramasse du linge, charge une machine, effectue des tâches simples mais réelles.

Encore lent, encore cher, mais clairement orienté vers un usage domestique crédible, il incarne une robotique moins spectaculaire, plus pragmatique. Engadget et TechRadar l’ont distingué pour cette raison précise. Et c’est sans doute ce qui le rend intéressant.

Ce que nous raconte ce Top 10

Le CES 2026 ne sacre pas les technologies les plus bruyantes, mais celles qui trouvent leur place dans le quotidien. Jouets augmentés, PC redevenus raisonnables, concepts lisibles, IA invisible mais efficace. Le futur présenté cette année n’est pas tapageur. Il est discret, fonctionnel, parfois même un peu sage…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quelle est l’innovation qui vous a le plus marqué lors du CES 2026 ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.