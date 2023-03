Amazon, YouTube, Netflix, Steam, Booking… comment payer moins cher avec un VPN ? Le guide complet

Un VPN permet de réaliser d’importantes économies sur les services de streaming, les logiciels cloud, les plateformes de e-commerce, ou encore les billets d’avion et les hôtels. Netflix, Amazon, Spotify, YouTube Premium, Steam… découvrez comment tout payer moins cher en toute simplicité !

Jadis, les prix des biens et services variaient largement d’un pays à l’autre. Un Français pouvait payer beaucoup plus cher qu’un Asiatique ou un Sud-Américain pour un même produit.

Cette époque est révolue. En unifiant les marchés et en stimulant la compétition internationale, Internet a lié entre elles les économies du monde entier et réduit la variabilité des prix.

Toutefois, à cause des lois sur les taxes à l’importation et des taux d’échange de devises, il reste encore possible de profiter d’un tarif plus avantageux en achetant quelque chose à l’étranger.

Pour bénéficier de ces bons plans, il est néanmoins nécessaire de pouvoir accéder au marché d’un autre pays. De nombreuses plateformes de ecommerce usent aussi de pratiques comme l’adaptation des prix en fonction du pays de l’utilisateur…

Fort heureusement, dans un grand nombre de cas, il est possible d’utiliser un VPN pour déguiser votre adresse IP et simuler une connexion depuis un pays étranger.

Ceci permet d’acheter des produits au prix local. Ceci concerne bien entendu les services numériques qui ne requièrent qu’un téléchargement et n’ont pas de frais de port, mais également certains biens physiques.

En choisissant un VPN parmi notre sélection des meilleurs, vous pourrez exploiter cette méthode pour réaliser d’importantes économies. À travers ce dossier, découvrez quelques exemples de biens et services que vous pouvez vous procurer à prix réduit avec un simple VPN…

Steam

Dans le domaine du jeu vidéo, Steam est probablement la plateforme la plus populaire et utilisée dans le monde entier. On y retrouve des milliers de jeux PC ou mobiles en tout genre.

Toutefois, comme Microsoft et Sony, Steam restreint certains contenus à des régions spécifiques pour des motifs financiers ou de licence.

Un VPN permet donc de débloquer le contenu restreint pour télécharger des jeux inaccessibles depuis la France. Et dans certains cas, les jeux sont vendus à prix différents selon les pays…

En règle générale, c’est en Argentine qu’on trouve les prix les plus bas sur la plateforme de jeux vidéo de Valve. Connectez-vous depuis ce pays pour profiter de tarifs avantageux, mais n’hésitez pas à comparer avec les offres d’autres régions !

Netflix

Le streaming a transformé la façon dont nous consommons les films et les séries, et permettant d’accéder à un vaste catalogue depuis n’importe quel appareil électronique.

Toutefois, les plateformes comme Netflix appliquent d’importantes restrictions géographiques. Selon la région où vous êtes, vous n’avez pas accès au même contenu.

Certaines séries ne sont disponibles qu’en France, tandis que d’autres ne sont au contraire pas proposées dans nos contrées. Ceci peut être lié à un problème de détention des droits sur une propriété intellectuelle, ou tout simplement un choix arbitraire de Netflix jugeant qu’une production n’aura pas le même succès d’un pays à l’autre.

Outre le catalogue, le prix de l’abonnement Netflix varie aussi en fonction des pays. Par exemple, il est tarifé à 10,99 dollars aux États-Unis et 17,99 dollars en Australie.

En utilisant un VPN pour simuler une connexion depuis l’étranger, il est donc possible de débloquer tout le contenu de la plateforme et de réaliser d’importantes économies sur votre abonnement.

Le pays où Netflix coûte le moins cher est le Pakistan, avec un abonnement premium tarifé à environ 4 euros par mois contre 17,99 euros en France…

YouTube Premium

Si vous aimez regarder des vidéos sur YouTube, l’abonnement Premium apporte un réel confort puisqu’il supprime totalement les publicités.

Toutefois, le forfait standard tarifé à 11,99 euros par mois en France est un peu cher. Avec un VPN, vous pouvez vous abonner depuis l’Inde pour payer seulement 129 roupies soit l’équivalent de 1,48 euros.

En outre, modifier votre adresse IP avec un VPN peut vous permettre d’accéder à du contenu restreint géographiquement !

Amazon Prime

L’abonnement Amazon Prime est très pratique pour bénéficier de livraisons rapides, de promotions et d’un accès à Prime Photos pour le stockage de photos, ou encore à Prime Video et Prime Music pour le streaming de films et séries ou de musique.

Toutefois, le prix de cet abonnement varie fortement d’un pays à l’autre. Il est donc possible d’utiliser un VPN pour payer moins cher.

Si vous avez déjà un compte, vous devrez changer sa localisation géographique en plus de maquiller votre adresse IP avec un VPN. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’indiquer une méthode de paiement liée à la région à laquelle vous souhaitez accéder.

C’est là que les choses se corsent. Toutefois, vous pouvez utiliser un navigateur web, une application ou un Amazon Fire Stick pour vous abonner à moindre coût.

Au lieu de payer 69,99 euros par mois en France, vous pourrez vous abonner à Amazon Prime pour seulement 1499 roupies par an depuis l’Inde soit environ 17 euros…

Amazon

En tant que leader mondial du ecommerce, Amazon propose sa place du marché dans un grand nombre de pays.

Pour les régions où ces services ne sont pas disponibles, AmazonGlobal permet aux vendeurs d’expédier leurs produits internationalement tout autour du globe dans plus de 100 pays.

De nombreux bons plans et promotions sont proposés sur Amazon, mais varient souvent d’un pays à l’autre. Or, une restriction d’accès géographique est déterminée par l’adresse IP de l’utilisateur.

Par ailleurs, certains produits Amazon sont soumis aux règles du commerce international et ceci cause des différences en termes de prix.

Là encore, un VPN permet d’accéder à toutes les places du marché Amazon et de profiter des meilleurs prix.

Spotify

À l’instar de Netflix ou Amazon Prime, le prix de l’abonnement à Spotify varie d’un pays à l’autre. Il est donc possible de payer moins cher avec un VPN.

L’abonnement premium est tarifé à 9,99€ pour les pays d’Europe, mais ne coûte que 179 roupies soit environ 2 euros depuis l’Inde.

Selon votre navigateur web et la configuration de votre système, vous devrez peut-être supprimer les cookies pour ne pas être redirigé automatiquement vers la page d’atterrissage de paiement française.

Apple Music

Lancé en 2015, Apple Music est le concurrent direct de Spotify. Pour les possesseurs d’iPhone et iPad, il s’agit d’un choix évident puisque cette application est directement pré-installée sur iOS.

Toutefois, le prix de l’abonnement s’élève à 10,99 euros par mois en France. Afin de payer moins cher, vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter depuis l’Inde et payer 99 roupies par mois soit 1,14 euro. Il est conseillé de créer un nouvel Apple ID n’étant pas associé à votre véritable emplacement…

Microsoft Office 365

Le Cloud Computing a transformé l’informatique, puisqu’il n’est plus nécessaire de travailler sur un ordinateur unique ou de transférer des fichiers depuis un disque dur externe.

Toutefois, l’abonnement à une plateforme SaaS comme Microsoft Office 365 représente un coût. Heureusement, un VPN permet de profiter d’une importante réduction !

Connectez-vous à un serveur situé en Inde, effacez tous les cookies de votre navigateur et relancez-le. Rendez-vous sur la page d’abonnement Office 365, et abonnez-vous pour 53 euros au lieu de 69 euros en France.

Adobe CC

La suite de logiciels Adobe CC est très utile pour le graphisme, le montage vidéo, le développement web ou la photographie. Toutefois, le prix de ces outils cloud peut s’avérer dissuasif.

Heureusement, il est possible de payer moins cher à l’aide d’un VPN. Il suffit de simuler une connexion depuis un pays étranger pour pouvoir vous abonner au tarif local.

En Turquie, Adobe CC ne coûte que 9 euros par mois. C’est une différence importante par rapport au prix français de 62,47 euros par mois.

eBay

Le ecommerce et les achats d’occasion entre particuliers permettent de réaliser d’importantes économies. Toutefois, de nombreuses places de marché en ligne sont restreintes géographiquement.

Cela signifie que l’accès est limité si vous ne vous connectez pas depuis une région ou un pays spécifique. En vous connectant à l’aide d’un VPN, vous pourrez accéder à des offres d’occasion vendues depuis l’étranger ou même à des produits neufs proposés à prix réduit.

Billets d’avion, hôtels et locations de voitures

De nombreux sites web affirment qu’il est possible de profiter de bons plans sur les billets d’avion et les hôtels en se connectant depuis une région différente à l’aide d’un simple VPN. Malheureusement, les industries du tourisme et de l’aviation ont pris des mesures contre ce type de subterfuge.

Il y a encore quelques années, il était possible de réaliser des économies massives avec cette astuce. Ce n’est plus vraiment le cas, mais des promotions spéciales peuvent encore être publiées sur les différentes versions régionales d’un site web.

Vous pouvez malgré tout vous connecter à un site comme Skyscanner pour les billets d’avion ou Booking.com pour les hôtels avec un VPN pour comparer les prix selon les pays. Connectez-vous au site web depuis le pays de votre choix à l’aide d’un VPN, effacez les cookies de votre navigateur, fermez-le, puis réitérez l’opération depuis un autre pays.

En revanche, il reste encore possible de louer une voiture moins chère en feignant une connexion depuis l’étranger. La différence n’est pas forcément énorme, mais ceci permet tout de même de réduire un peu le prix de vos vacances à l’étranger !

Contrairement aux services comme Netflix ou YouTube Premium, il n’y a pas un pays spécifique permettant d’accéder systématiquement aux tarifs les plus bas. Vous devrez explorer les différentes régions à l’aide d’un VPN pour comparer.

Les pays pauvres ont souvent des prix moins élevés, mais ce n’est pas toujours le cas. Il est donc nécessaire de passer du temps pour obtenir un billet d’avion, un hôtel ou une voiture au meilleur prix.

Skype

Nos lecteurs les plus jeunes l’ignorent peut-être, mais les appels vers l’étranger coûtaient extrêmement cher il y a encore quelques années. Il fallait parfois payer plus d’un euro la minute.

Les applications de VoIP comme Skype ont changé les choses en permettant de passer des appels gratuits n’importe où dans le monde. Toutefois, seuls les appels audio et vidéo entre utilisateurs de Skype sont gratuits.

Pour appeler un téléphone mobile à l’aide de l’application, il est nécessaire d’acheter un numéro de téléphone virtuel Skype et des crédits.

Or, la consommation de crédits pour chaque appel dépend du pays où vous êtes et celui du destinataire. Il est donc possible d’utiliser un VPN pour bénéficier d’un tarif réduit en falsifiant votre emplacement géographique !

Target

Dans certains pays comme le Brésil, les taxes d’importation sont si élevées qu’il n’est pas viable d’acheter des produits importés. Ces taxes sont imposées au point de vente, et non au moment où les biens passent la frontière.

Il peut donc être préférable d’acheter un produit personnellement depuis un pays étranger, puis de le faire expédier pour éviter ne taxation massive.

Toutefois, la connexion a des sites de ecommerce comme Target est restreinte géographiquement. Il est donc possible d’utiliser un VPN pour contourner ces restrictions et profiter de bons plans.

Vous savez désormais comment utiliser un VPN pour réaliser des économies sur une large variété des plateformes et services numériques, sur vos abonnements ou même sur des sites de ecommerce.

Prendre quelques minutes pour comparer les offres d’une même plateforme pour différents pays peut permettre de payer beaucoup moins cher.

Notons toutefois que certains services comme Steam, Netflix ou Xbox Live interdisent l’utilisation d’un VPN dans leurs conditions d’utilisation. Il existe donc un risque que votre compte soit banni si vous vous faites repérer…