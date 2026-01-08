CES 2026 : Roborock lance un aspirateur robot… avec des jambes !

Au CES 2026, Roborock a posé un drôle de visiteur sur la moquette des stands. Un aspirateur robot monté sur des pattes extensibles. Inutile de vous dire que grâce à cela, la machine fait preuve d’une meilleure gestion.

Roborock profite aussi de sa présence au CES 2026 pour mettre en avant ses autres robots. Plusieurs nouveautés sont au programme, avec des fiches techniques déjà bien remplies et des dates de sortie prévues courant 2026.

Certains modèles affichent des ambitions élevées, même si seul l’usage permettra de juger leur efficacité réelle.

Roborock Saros Rover : le fameux robot doté de jambes

Pensé pour parcourir toute la maison sans assistance, le Saros Rover adopte une architecture inédite. Il repose sur deux roues reliées à des pieds extensibles. Ce qui lui permet de monter les escaliers, d’enchaîner des rotations rapides et d’effectuer de légers sauts pour franchir certains obstacles.

Son équilibre rappelle celui d’un gyropode urbain, toujours stable sur ses deux roues. Là où les autres robots Roborock privilégient un format arrondi, le Rover adopte une silhouette plus rectangulaire avec une face avant plane.

Cette surface facilite le contact avec les marches pendant l’ascension et permet un nettoyage continu des escaliers. Comme le Saros Z70 présenté au CES 2025, ce modèle reste pour l’instant un prototype de démonstration. Aucune date de commercialisation n’a encore été communiquée.

Roborock vous présente Saros 20

Successeur direct du Saros 10, réputé pour son efficacité sur les poils d’animaux, le Saros 20 reçoit une version améliorée du système AdaptLift Chassis 3.0. Ce mécanisme autorise le passage de seuils simples jusqu’à 4,5 centimètres et de seuils doubles jusqu’à 4 centimètres.

Un ensemble de rouleaux plus compact assure la montée temporaire du châssis. Le robot mémorise aussi les manœuvres réussies. Ce qui rend les passages suivants plus rapides et plus fluides.

Comme son prédécesseur, le Saros 20 combine aspiration et lavage des sols. Sa puissance atteint 35 000 pascals. Sa nouvelle station RoboDock lave la serpillière à 100 degrés et la sèche à 55 degrés.

Le sac à poussière gagne en autonomie, avec une capacité annoncée jusqu’à soixante-cinq jours. La sortie est prévue en 2026, sans prix ni date précise pour le moment.

Saros 20 Sonic : pour un nettoyage encore plus appuyé

Le Saros 20 Sonic adopte une tête de lavage vibrante semi-circulaire. Elle exerce une pression de quatorze newtons-mètres et vibre jusqu’à quatre mille fois par minute.

La tête peut aussi s’étendre afin d’atteindre plus facilement les angles. La serpillière se nettoie automatiquement et la station chauffe l’eau à 100 degrés pour limiter les résidus.

Ce modèle intègre un système LiDAR à 360 degrés placé sur le dessus. En cas de passage étroit, le dôme se rétracte, ce qui permet au robot de circuler dans des espaces d’environ vingt centimètres.

Le Saros 20 Sonic sera proposé avec deux stations. L’une est dotée de réservoirs d’eau propre et d’eau usée. L’autre conçue pour un raccordement direct aux conduites.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow : une nouveauté hybride

Le Qrevo Curv 2 Flow cible surtout les sols durs. Sa serpillière rotative tourne à 220 tours par minute et applique une pression de quinze newtons. Elle peut se déployer latéralement pour longer les bords.

Un racleur limite l’humidité résiduelle et réduit les traces d’eau. La serpillière se relève de quinze millimètres afin de préserver les tapis. L’aspiration atteint 20 000 pascals, une valeur inférieure à celle des modèles Saros.

Ce robot ne gère pas les seuils. Sa commercialisation est prévue pour le 19 janvier 2026 au prix promotionnel de 849 dollars, puis à 999 dollars à partir du 1er février.

Alors, lequel de ces modèles est votre préféré ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.