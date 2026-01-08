Lego Smart Brick : 3 fonctionnalités qui vont vous faire acheter la brique connectée

La nouvelle Lego Smart Brick représente plus que son apparence familière. Elle cache des capacités que l’on n’attendait pas d’un jouet. Une fois que vous aurez découvert ce qu’elle sait faire, je parie qu’il vous est difficile de regarder vos anciens sets de la même façon.

Une brique Lego reste une brique. Enfin, jusqu’à maintenant. Au CES 2026, Lego a décidé de bousculer ses propres codes en dévoilant la Smart Brick, une brique connectée capable de beaucoup de choses.

A première vue, cette évolution ressemble à un simple gadget, mais elle pourrait bien transformer la façon de jouer et de construire. Surtout quand on regarde de près ce qu’elle a vraiment dans le ventre. Voici donc 3 fonctionnalités clés qui expliquent pourquoi cette brique connectée va trouver son public.

Ces fonctionnalités innovantes du Lego Smart Brick

Ces trois fonctionnalités, combinées, transforment la Smart Brick en véritable cerveau interactif du set Lego. La brique ne se contente plus d’être un simple élément de construction. Elle réagit en temps réel aux actions du joueur et à son environnement.

La première repose sur une détection intelligente des figurines et des Smart Tags. La Smart Brick embarque une puce ASIC capable d’identifier la présence et l’identité des minifigurines intelligentes ainsi que des étiquettes connectées placées à proximité.

Chaque élément dispose d’un identifiant numérique unique. Ce qui permet à la brique d’adapter précisément son comportement selon l’objet détecté.

LEGO announced a new “Smart Brick” at CES:



▫️built a tiny computer into 2×4 bricks

▫️bricks “come alive” by lighting up or making sounds (triggered by NFC smart tags inside smart LEGO tiles and minifigs)

▫️LEGO built its own ASIC chip (fits into brick stud and smartphone app… https://t.co/hHJb1hchth pic.twitter.com/OFYFgKNcW0 — Trung Phan (@TrungTPhan) January 5, 2026

La seconde fonctionnalité concerne les effets lumineux et sonores intégrés. La Smart Brick intègre une LED ainsi qu’un haut-parleur. Ceux-ci sont capables de diffuser des dialogues, des bruitages et des effets visuels. Ces réactions varient en fonction de la figurine utilisée, du modèle associé ou de l’action en cours. Le tout sans passer par une application ou un écran.

Enfin, la Smart Brick s’appuie sur des capteurs de mouvement pour analyser les interactions physiques. Elle reconnaît les rotations, les déplacements et les chocs du modèle auquel elle est associée. Un véhicule en mouvement déclenche ainsi un bruit de moteur, tandis qu’un retournement ou un impact génère instantanément un effet sonore adapté.

Extended demo for the Lego Star Wars Smart Play Smart brick sets #CES2026 pic.twitter.com/HWTUbTnHi0 — Ray Wong (@raywongy) January 6, 2026

Un avant-goût des Lego de demain

Pour l’instant, Lego lance la Smart Brick avec trois sets Star Wars Smart Play. Ces derniers sont disponibles dès le 1er mars, avec précommandes ouvertes le 9 janvier. Il s’agit d’un choix logique pour tester la formule avec une licence ultra populaire.

Mais difficile de ne pas imaginer ce que Lego prépare pour la suite. Des sets Harry Potter pourraient intégrer des bruitages de sorts pour renforcer l’immersion. Des monuments emblématiques gagneraient en vie grâce à une ambiance sonore dédiée.

Quant aux véhicules, ils pourraient réagir en temps réel aux mouvements. Ce qui rend chaque construction encore plus interactive.

Certes, la Smart Brick de Lego n’est pas juste un gadget. C’est une nouvelle brique de l’écosystème de la marque, pensée pour faire le pont entre jeu physique et expérience connectée. Et à ce rythme-là, même les adultes fans de Lego risquent de replonger. Sans résistance.

