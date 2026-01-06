L’incroyable annonce de LEGO : la brique devient intelligente et voici ce qu’elle peut faire

La nouvelle smart brick est présentée au CES 2026 comme la plus grande évolution du système LEGO depuis l’apparition des mini-figurines en 1978. Cette nouveauté réagit, communique et déclenche des sons sans écran ni connexion permanente.

LEGO n’avait pas réellement bouleversé son célèbre système de briques depuis des décennies. Pourtant, face à une concurrence de plus en plus inventive, le fabricant a choisi d’innover. Avec sa nouvelle smart brick, dissimulée dans le format emblématique 2×4, la marque introduit une dose d’électronique directement au cœur de la brique.

Une brique LEGO dotée d’un cerveau

Ainsi, cette nouvelle brique intelligente de LEGO embarque son propre petit ordinateur. On y trouve un composant électronique propriétaire, une batterie intégrée, un micro, un haut-parleur, un capteur de luminosité, un gyroscope et même un lecteur RFID. Qui plus est, plusieurs briques peuvent communiquer entre elles, détecter leur position relative et interagir en temps réel. Et le tout peut être mis à jour via un smartphone.

LEGO tient toutefois à rassurer les parents. Il n’y a pas d’intelligence artificielle, pas de connexion permanente à Internet et aucun enregistrement sonore dans les smarts bricks. Le micro sert uniquement à déclencher des effets prédéfinis, comme un bruit de moteur ou d’explosion. LEGO veut donc rester fidèle à l’esprit du jouet, tout en ajoutant une couche d’interactivité.

Côté usage, les possibilités sont étonnamment simples et ludiques. Souffler sur la brique peut déclencher une action, le gyroscope détecte les chocs pour simuler des crashs. La comparaison de position entre plusieurs briques permet d’imaginer des courses ou des affrontements. Des tuiles et des mini-figurines équipées de tags NFC viennent également enrichir les scénarios.

Star Wars ouvre le bal des kits connectés

Pour accompagner cette smart brick, LEGO lance trois premiers sets, tous issus de l’univers Star Wars. Le plus accessible, à 70 dollars, propose un TIE Fighter, Dark Vador et quelques accessoires. À 100 dollars, un set bien plus fourni met en scène un X-Wing, plusieurs décors, R2-D2, Luke, Leia et des soldats impériaux, avec cinq tags NFC intégrés aux éléments clés.

Enfin, le pack à 160 dollars, comprend deux smart bricks, la salle du trône de l’Empereur Palpatine, un A-Wing, des tourelles et plusieurs sabres laser, tous équipés de tags NFC, tout comme les figurines principales.

The all new LEGO® SMART PLAY™ features LEGO® SMART BRICK technology, which allows future builders to breathe new life into their creations through sound, light, and motion. pic.twitter.com/Ai7513pGU2 — Star Wars (@starwars) January 5, 2026

La recharge se fait sans fil grâce à une station capable d’alimenter plusieurs briques à la fois. LEGO promet ainsi une batterie conçue pour durer des années. Même si la brique finit oubliée au fond d’un coffre à jouets. Par ailleurs, ils évoquent d’autres kits, notamment autour des véhicules. Et des rumeurs persistantes parlent d’une arrivée prochaine de Pokémon.

