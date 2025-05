Cette IA transforme vos idées en vraies constructions Lego… bluffant !

Construire un objet réel à partir d’une simple phrase, c’est désormais possible avec une IA. LegoGPT transforme vos mots en structures en briques LEGO… et elles tiennent vraiment debout.

LegoGPT n’est pas un énième projet abstrait d’IA, il construit littéralement. À partir d’une simple invite textuelle, ce modèle génère des constructions en pièces LEGO, physiquement réalisables et stables. Mais ne sortez pas vos mini-figurines trop vite : la magie opère dans une limite stricte de 20 x 20 x 20 et avec huit types de briques standards. Ici, pas de triche, pas de rêve irréalisable. Tout doit tenir debout.

À l’origine de LegoGPT, une équipe de l’Université Carnegie Mellon. Leur système fonctionne en traduisant un texte en forme 3D, avant de le transformer en voxels dans une grille. Ensuite, un processus baptisé « légalisation » s’occupe de traduire cette forme en briques concrètes. « Nous enrichissons chaque forme de multiples variations structurelles », expliquent les chercheurs. L’idée est simple : rendre le tout non seulement joli, mais aussi solide. Une analyse de stabilité est réalisée à chaque version pour éliminer les structures bancales.

L’IA face au monde réel

Ava Pun, l’une des chercheuses, est lucide : les IA génératives savent créer des images bluffantes, mais peinent à modéliser la fabrication réelle. Ce que LegoGPT tente de faire, c’est de combler ce fossé. « Nous intégrons les lois physiques et les contraintes d’assemblage dans les modèles génératifs », souligne-t-elle. Ce changement de paradigme place la conception dans les limites de la matière. Comprendre comment les objets s’assemblent change radicalement la manière dont on conçoit l’IA.

L’objectif affiché ne se limite pas aux blocs colorés. LegoGPT pourrait poser les bases de systèmes capables de concevoir des meubles ou objets adaptés à partir d’un simple prompt. « Imaginez que vous écriviez ce que vous voulez ou que vous nous montriez une photo », propose Ava Pun. À la clé : une production sur mesure à l’échelle individuelle, basée sur un catalogue de pièces réelles. Le fantasme d’une fabrication personnalisée automatisée prend une forme tangible, même s’il reste conditionné à des limites techniques strictes.

Un outil de brainstorming plus qu’un constructeur

Pour l’instant, LegoGPT est surtout utile comme outil d’exploration créative. Il permet de générer des idées rapidement, de tester des formes, de visualiser des volumes. « Cela pourrait être utile pour inspirer de nouvelles idées et esquisser des modèles très rapidement », confirme Pun. Le système ne remplace pas l’humain : il le soutient dans les premières phases de création. Dans ce rôle, l’IA montre sa capacité à stimuler la pensée, plus qu’à la remplacer.

Avec sa grille figée, ses 20 catégories d’objets et ses briques limitées, LegoGPT est loin d’un outil universel. Mais son intérêt réside précisément là : il fonctionne dans un cadre contraint, avec des résultats reproductibles. Cela en fait un terrain d’expérimentation concret pour les chercheurs et peut-être demain un outil pour les designers ou enseignants. Ava Pun promet déjà des évolutions : « Nous prévoyons d’étendre la bibliothèque de briques à un plus large éventail de dimensions. »

Un silence de la marque, mais une curiosité mondiale

Et Lego, dans tout ça ? Interrogée sur cette recherche, la marque danoise n’a pas souhaité commenter. Pourtant, la résonance est forte : transformer une invite texte en construction réelle touche à l’essence même de l’univers LEGO. Entre l’imagination brute et la matérialité ludique, LegoGPT ouvre une porte intrigante. Pas pour remplacer les enfants dans leurs constructions LEGO du dimanche, mais pour montrer comment l’IA peut apprendre à construire… avec des limites.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.