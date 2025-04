Text2Robot utilise l’IA pour convertir des textes en robots 3D en 24h

Ce système d’IA permet à quiconque de concevoir un robot 3D fonctionnel à partir d’un texte simple.

Text2Robot, développé par des chercheurs de l’Université Duke, est un projet en cours. Cette plateforme s’est distinguée dès 2024 en remportant la 1ʳᵉ place dans la catégorie innovation du concours de créatures virtuelles à Copenhague. Ce système sera officiellement présenté lors de la conférence IEEE ICRA, du 19 au 23 mai 2025, à Atlanta, en Géorgie.

Accessibilité de la robotique

Alors que la robotique nécessitait autrefois des années d’expertise, une simple description en langage naturel suffit désormais pour lancer le processus de création.

Boyuan Chen, professeur à l’Université Duke, dirige le projet Text2Robot. Son équipe travaille à rendre chaque conception imprimable en 3D avec une simple imprimante standard.

En effet, ils ambitionnent de démocratiser la robotique en supprimant les barrières techniques, en misant sur l’IA et des textes. Le processus permet ainsi de créer des robots adaptés à diverses tâches, comme l’assistance ou l’exploration.

Les chercheurs explorent également une grande variété de formes robotiques et cherchent à automatiser l’assemblage. Ils imaginent des robots capables de gravir des escaliers ou de naviguer sur des terrains complexes.

De votre idée en texte à un robot réalisé par l’IA

Le système Text2Robot transforme une description simple ou une requête précise en réalité. Son IA générative analyse le texte pour créer un modèle numérique 3D de votre robot.

En s’appuyant sur un grand modèle de langage, le système conçoit une forme précise. Chaque étape garantit que le robot est réalisable, incluant les contraintes physiques comme la mobilité des articulations.

Une fois le modèle 3D généré, Text2Robot passe à la simulation. Des algorithmes d’apprentissage par renforcement testent les mouvements du robot.

Le système ajuste la répartition du poids et l’intégration des capteurs. Ces outils optimisent la forme et le logiciel de contrôle pour produire un robot stable et performant.

Bien que Text2Robot se concentre initialement sur les robots quadrupèdes, ses applications sont vastes. Les enseignants pourraient l’utiliser pour des projets pédagogiques.

Les petites entreprises pour prototyper des machines sur mesure, ou encore les équipes d’intervention pour concevoir rapidement des robots adaptés aux catastrophes. À l’avenir, les chercheurs prévoient d’intégrer des capteurs avancés pour des tâches complexes, comme l’évitement d’obstacles.

