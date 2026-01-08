Rollable : Lenovo dévoile le laptop du futur au CES, avec écran déroulable

Au CES 2026, Lenovo nous a honoré d’une belle démonstration avec le concept XD Rollable. Il s’agit d’un ordinateur portable à écran flexible. Il faut donc croire que la marque explore activement ce terrain.

Evidemment, cela ne m’étonne pas de Lenovo. Après tout, la marque n’en est pas à son premier essai avec les écrans flexibles. Elle affine ce terrain depuis plusieurs années. Seulement, le concept XD Rollable pousse cette logique plus loin. Explications.

Lenovo vous présente XD Rollable

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, le XD Rollable reprend l’architecture du ThinkBook Plus Gen 6 présenté l’an dernier. L’appareil adopte un écran protégé par du Gorilla Glass Victus 2, capable de pivoter sur 180 degrés.

Une simple pression sur un bouton suffit à transformer son écran OLED flexible de 13,3 pouces en une surface de 16 pouces. En quelques secondes, l’utilisateur gagne près de la moitié d’espace d’affichage supplémentaire, sans modifier la position de la machine.

La singularité de ce modèle tient surtout à la gestion de la partie repliée de la dalle. Au lieu de disparaître sous le clavier, elle vient se poser sur le capot, formant un écran visible depuis l’arrière de l’ordinateur.

Cette surface orientée vers l’extérieur permet à une personne installée en face de consulter certains contenus. Elle peut même dupliquer l’affichage principal ou servir de petit écran secondaire. Impressionnant non ?

Cela dit, son utilité au quotidien reste discutable. En usage classique, cette dalle reste hors du champ de vision de l’utilisateur. Elle peut trouver un intérêt lors de réunions ou de présentations, mais beaucoup préféreront brancher un écran externe ou un projecteur.

Pour le reste, le XD Rollable propose une conception plutôt convaincante. Le clavier assure une frappe agréable et le pavé tactile présente une taille confortable. Le capot en verre alourdit toutefois l’ensemble par rapport à un portable 13 pouces traditionnel. La connectique se limite à deux ports USB-C, un choix restrictif pour un usage intensif.

Lenovo n’ayant pas l’intention de commercialiser ce modèle, ces compromis surprennent peu. Le XD Rollable sert avant tout de vitrine technologique, destinée à illustrer les pistes explorées par la marque pour ses futurs ordinateurs portables.

