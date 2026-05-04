Anthropic vise Wall Street : un partenariat à 1,5 milliard pour dominer l’IA financière

Anthropic accélère sur Wall Street avec une coentreprise de 1,5 milliard de dollars, soutenue par des géants de la finance. L’entreprise veut imposer ses outils d’IA dans les stratégies des fonds d’investissement.

Selon le Wall Street Journal, Anthropic finalise une coentreprise d’environ 1,5 milliard de dollars, avec des poids lourds de Wall Street, dont Blackstone et Goldman Sachs. Ainsi, l’objectif est de déployer des outils d’IA au sein des portefeuilles de capital-investissement. L’entreprise souhaite également capter un marché où la valeur se compte en milliers de milliards.

Une coentreprise pour industrialiser l’IA dans la finance

Anthropic, Blackstone et Hellman & Friedman en constituent les piliers, chacun prêt à injecter environ 300 millions de dollars. Goldman Sachs, de son côté, interviendrait comme investisseur fondateur avec une mise estimée à 150 millions. L’ensemble forme une plateforme dédiée à la commercialisation d’outils d’IA. Et cela auprès des entreprises détenues par des fonds de private equity.

Les sociétés sous LBO sont parfaites pour standardiser des usages à forte valeur. Notamment, l’automatisation des opérations, l’analyse prédictive, les optimisation des coûts ou encore le pilotage financier en temps réel. En ciblant ce segment, Anthropic s’insère directement dans les leviers de création de valeur des fonds. En plus de vendre de la technologie.

Côté calendrier, Anthropic pousse les investisseurs à se positionner sous 48 heures sur un nouveau tour de table d’environ 50 milliards de dollars, attendu d’ici deux semaines. Cette pression témoigne d’un rapport de force inversé, car la demande dépasse l’offre. Mais, certains investisseurs historiques choisissent de rester à l’écart. Apparemment, ils préfèrent attendre une introduction en bourse annoncée plus tard dans l’année pour matérialiser leurs gains.

Anthropic is about to announce a $1.5 billion joint venture with multiple wall street firms to sell AI tools to private-equity backed companies. Anthropic, Blackstone, Hellman & Friedman and Goldman Sachs are all major investors. The announcement is expected tomorrow morning. pic.twitter.com/DYMEaZLqP0 — Andrew Curran (@AndrewCurran_) May 4, 2026

Derrière cette accélération, il y a le besoin de financer une grande infrastructure informatique. L’IA générative, et plus encore les modèles avancés, impose d’importants investissements en calcul. Avec la coentreprise, Anthropic peut générer des revenus récurrents et aussi consolider des alliances avec les plus grands acheteurs de technologie.

Une levée qui propulse Anthropic vers les 900 milliards de dollars

Par ailleurs, Anthropic viserait une valorisation autour de 900 milliards de dollars. Si ce niveau se confirme, l’entreprise pourra devenir la startup la plus chère de l’histoire. Plus que doublant sa valorisation atteinte en février (380 milliards). Et il pourrait même être dépassé au vu de l’appétit des investisseurs.

Cette trajectoire s’appuie sur des fondamentaux en forte croissance. Le chiffre d’affaires annuel a récemment dépassé les 30 milliards de dollars. Avec des estimations proches des 40 milliards selon des sources internes. À ce rythme, Anthropic ne se positionne plus comme un outsider, mais comme un leader potentiel du marché.

La comparaison avec OpenAI est inévitable. Ce dernier a levé 122 milliards de dollars plus tôt dans l’année pour une valorisation post-money de 852 milliards. En visant 900 milliards, Anthropic ambitionne donc de dépasser son principal rival. Que ce soit sur le terrain de la valorisation et de la crédibilité financière.

Pour les acteurs B2B, la performance des modèles IA ne compte plus face à la capacité à structurer des écosystèmes industriels et financiers. En s’alliant directement avec Wall Street, Anthropic transforme ses clients en partenaires. La startup ancre également son offre dans des chaînes de valeur déjà existantes.

Je pense qu’à court terme, cette stratégie pourrait accélérer l’adoption de l’IA dans la finance privée. Et à moyen terme, elle prépare surtout une entrée en bourse sous haute tension. Ainsi, la promesse ne sera plus seulement technologique, mais systémique. Celui de devenir une infrastructure clé de la finance augmentée par l’IA.

Alors, la prochaine bataille ne se jouera-t-elle pas moins sur les modèles que sur les alliances ? Anthropic, en tout cas, a déjà choisi son camp.

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