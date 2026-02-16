Anthropic lève 30 milliards pour une valorisation de 380 milliards

Anthropic a bouclé jeudi une levée de fonds de série G de 30 milliards de dollars. Ce qui a propulsé sa valorisation à 380 milliards de dollars.

Le tour de table de série G a été mené par le fonds souverain singapourien GIC et la société de gestion Coatue. Plusieurs investisseurs prestigieux y ont également participé.

Parmi eux, DE Shaw Ventures, le Founders Fund de Peter Thiel et MGX d’Abu Dhabi. Accel, General Catalyst, Jane Street et l’Autorité d’investissement du Qatar figurent également parmi les contributeurs majeurs.

Cette opération met en lumière l’engouement massif des investisseurs pour la startup et pour le marché de l’IA en général. Comme le souligne Krishna Rao, directeur financier d’Anthropic, dans un communiqué :

« Cette levée illustre la demande croissante pour nos solutions, et nous permettra de continuer à développer nos produits et modèles de niveau entreprise sur lesquels nos clients comptent. »

Pour info, l’entreprise, soutenue par Google et Amazon, avait déjà levé 13 milliards de dollars lors de son tour de série F début septembre. L’opération l’a valorisée à 183 milliards de dollars.

Dites Anthropic, pourquoi une levée de fonds à ce moment précis ?

Anthropic est actuellement engagée dans une compétition intense avec des géants comme OpenAI ou Google. Eux qui multiplient aussi leurs levées de fonds et investissements pour dominer le marché de l’intelligence artificielle.

OpenAI par exemple récemment annoncé son intention de lever jusqu’à 100 milliards de dollars supplémentaires. Une opération qui porterait sa valorisation à environ 830 milliards de dollars si le projet se concrétise.

Dans ce contexte, disposer de liquidités importantes permet à Anthropic de rester compétitive, d’attirer les meilleurs talents, et d’évoluer rapidement sur des technologies clé.

Évidemment, cette levée de fonds de 30 milliards de dollars pourrait également être une étape préparatoire vers une future introduction en bourse. Ou d’autres formes de développement à grande échelle, qui sait.

Car lever un capital massif maintenant donne à la société une assise financière solide pour aborder des projets de long terme sans être contrainte par un manque de liquidités.

Qu’est-ce qui rend Anthropic si spéciale aux yeux des investisseurs ?

Anthropic se démarque notamment par sa spécialisation dans le codage. Claude Code, son modèle phare, rencontre un franc succès auprès des développeurs. Ce qui offre à la boîte une avance significative sur ses concurrents dans le domaine de l’IA d’entreprise.

La société affiche aussi une montée en flèche de ses revenus, avec un chiffre d’affaires actuel de 14 milliards de dollars. Claude Code à lui seul génère un chiffre d’affaires annualisé de plus de 2,5 milliards de dollars, ayant plus que doublé depuis le début de l’année 2026.

Les abonnements professionnels ont quadruplé sur la même période, les entreprises représentant désormais plus de la moitié des revenus de Claude Code. Anthropic multiplie les accords commerciaux avec des produits comme l’agent Claude Cowork. Le modèle capable d’exécuter des tâches informatiques pour les employés de bureau.

Le lancement récent d’une série de plugins pour cet agent a d’ailleurs secoué le secteur mondial des logiciels. Cela a provoqué une baisse des actions et suscité des interrogations sur le potentiel disruptif des modèles d’IA avancés pour l’industrie.

Anthropic adopte également une posture atypique face à la régulation de l’IA. La plupart des géants technologiques militent pour moins de contraintes. La startup derrière Claude, elle, prévoit de verser 20 millions de dollars pour soutenir des candidats politiques américains favorables à une réglementation de l’industrie.

« Les entreprises qui développent l’IA ont la responsabilité de veiller à ce que la technologie serve le bien public, et pas seulement leurs propres intérêts », a déclaré Anthropic jeudi.

La réglementation : quels effets sur les valorisations ?

L’envolée des valorisations dans l’IA repose sur une promesse simple : croissance rapide, adoption massive et domination technologique. Mais cette dynamique pourrait se heurter à un mur réglementaire.

Aux États-Unis, plusieurs projets de loi encadrant l’intelligence artificielle sont en discussion au Congrès. Pas comme en Europe avec l’AI Act déjà adopté qui impose des obligations strictes selon le niveau de risque des systèmes.

En Chine, les autorités ont également mis en place des règles sur les algorithmes et les contenus générés par IA. Ce, avec des exigences de contrôle et d’enregistrement.

Et doutez-vous que ces cadres ne sont pas symboliques. Ils impliquent des audits indépendants, des mécanismes de transparence sur les données d’entraînement, des obligations de gestion des risques et parfois des certifications préalables à la mise sur le marché.

Pour des entreprises comme Anthropic ou OpenAI, cela signifie davantage de juristes, d’experts conformité et de procédures internes. Autrement dit, des coûts fixes supplémentaires qui peuvent peser sur les marges.

Comme l’affirme McKinsey & Company, l’encadrement réglementaire pourrait ralentir les cycles de déploiement et allonger les délais de rentabilité. Le cabinet souligne même que la plupart des entreprises restent encore en phase pilote ou expérimentale, notamment à cause des incertitudes réglementaires et des risques.

Pour les fonds de capital-risque et les fonds souverains, le calcul change alors subtilement. Plus de sécurité juridique, certes, mais aussi un risque de compression des multiples de valorisation.

Dans ce contexte, la régulation devient un facteur financier à part entière, capable d’influencer la prochaine vague d’investissements massifs dans l’IA.

Mais alors, une question s’impose. Les prochaines levées de fonds seront-elles dictées par l’innovation… ou par la capacité des entreprises à naviguer dans un environnement juridique de plus en plus strict ? À vous de nous dire.

