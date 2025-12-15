Ils ont créé une main robot capable de ressentir grâce à l’IA : c’est une révolution

Une main robot peut-elle ressentir ce que l’on touche ? C’est incroyable, oui, je l’avoue. Pourtant, l’Université de l’Utah et TASKA Prosthetics viennent d’en créer une. Celle de capable de percevoir la pression et de s’adapter à vos gestes en temps réel grâce à l’IA.

Le monde de la robotique ne cesse de surprendre. Impossible de nier cela. Des robots qui font le ménage ou courent comme des athlètes, ça, je m’y attendais. Mais un robot capable de ressentir quelque chose ? Là, c’est du jamais-vu.

Les chercheurs de l’Utah ont mis au point une main robotisée qui rend enfin les gestes du quotidien simples et naturels. Fini la frustration de tenir un gobelet en plastique sans le tordre. Bien sûr, derrière cette prouesse, c’est l’IA qui tire les ficelles.

Un main robot qui sait ressentir : quel est le secret ?

C’est un mélange savant de capteurs et d’IA. Chaque doigt intègre des capteurs de pression et optiques capables de détecter aussi bien un objet lourd qu’une boule de coton. Les données sont ensuite traitées par un algorithme qui ajuste automatiquement la position des doigts.

De ce fait, les gestes deviennent fluides et adaptés à chaque situation. Attraper une tasse ou manipuler un objet fragile ne demande plus de se concentrer. L’IA renforce ou relâche la prise selon l’intention de l’utilisateur.

Cela tout en corrigeant les micro-mouvements qui auraient rendu la tâche fastidieuse avec une prothèse classique. Les tests menés sur quatre participants amputés entre le poignet et le coude montrent des résultats impressionnants. Boire dans un gobelet en plastique est facile. Il est aussi possible de tenir un petit objet.

Ce n’est qu’une étape

Les chercheurs ne veulent pas s’arrêter là. Mettre au point une main robot capable de ressentir est une étape vers un but plus audacieux. Celui de créer des interfaces neuronales implantées capables de traduire les signaux cérébraux en mouvements. Et d’offrir en même temps un retour tactile réaliste.

L’idée est de pouvoir bouger votre main robotisée comme si c’était la vôtre. Mais aussi de sentir la texture d’un objet et d’ajuster la force sans y penser. Si cette avancée se concrétise, les prothèses ne seront plus de simples outils mécaniques. Elles deviendront de véritables extensions du corps humain, intégrées au quotidien sans effort supplémentaire.

L’alliance de l’IA, de capteurs ultra-précis et de la communication neuronale pourrait bien ouvrir une nouvelle ère pour les technologies bioniques. Marshall Trout, du laboratoire de neurorobotique de l’Utah, résume bien le défi. Beaucoup de prothèses finissent oubliées dans un tiroir parce qu’elles demandent trop d’attention.

Cette main, elle, pense un peu pour vous, tout en respectant votre intention. Et ça change évidemment tout.

