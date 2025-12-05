Vidéo : le robot Tesla Optimus peut maintenant courir aussi fluidement qu’un humain

Dans une nouvelle vidéo publiée sur X, le robot humanoïde de Tesla dévoile une capacité inattendue. Optimus sait courir comme un humain.

Elon Musk présente un Optimus plus agile, plus stable et plus rapide qu’auparavant. La vidéo montre le robot en plein test de performance au sein d’un laboratoire et établit ainsi un nouveau record de vitesse. Ce progrès s’inscrit dans une série d’améliorations dévoilées ces derniers mois. À mesure qu’Optimus gagne en équilibre, en coordination et en autonomie, Tesla affiche de plus en plus son ambition. C’est de transformer l’humanoïde en véritable outil industriel et peut-être bien plus.

Le robot Optimus de Tesla se met à courir

Ce 3 décembre, Tesla a publié sur X une courte vidéo où Optimus se met à courir presque comme un humain. Et bien sûr, Elon Musk a relayé le clip, sobrement intitulé « Juste un nouveau record personnel au labo ».

Optimus, qui mesure 1,80 m pour 72,5 kg, confirme ainsi sa progression rapide. L’humanoïde dispose de plus de 40 degrés de liberté. Dont des mains agiles à 11 degrés de liberté pour imiter nos gestes avec précision.

Côté énergie, Optimus repose sur une batterie de 2,3 kWh. Cette autonomie est quasi-complète et sa consommation oscille entre 100 W à l’arrêt et 500 W en marche. Je trouve que ces chiffres sont remarquablement bas pour un robot de cette taille.

La nouvelle vidéo met donc en avant l’équilibre, la coordination et la maîtrise de la démarche. Dans les précédentes démonstrations, le robot de Tesla apprenait encore comment marcher de façon contrôlée, manipuler de petits objets ou améliorer son maintien. Mais cette fois, Optimus sait désormais courir.

De premiers pas hésitants à une course maîtrisée

Par ailleurs, encore sur X, Nic cruz patane montre une autre vidéo, en écran partagé, le chemin parcouru par Optimus de mai 2023 à décembre 2025. D’un côté, on voit des humanoïdes encore hésitants dans une usine. De l’autre, on trouve les dernières prouesses d’Optimus, beaucoup plus dynamique. Ainsi, cette évolution fait partie de l’objectif d’Elon Musk de déployer 5 000 unités Optimus d’ici fin 2025.

Tesla Optimus Robot’s incredible progress after only 2.5 years. pic.twitter.com/ESTXSofJha — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 2, 2025

Le robot a donc vraiment monté en compétence. En 2023, je me souviens que l’humanoïde faisait déjà Yoga. Et en milieu d’année 2025, Optimus réussissait aussi à transporter des objets légers, exécuter des séquences prédéfinies de type pick-and-place, voire même assembler des composants simples.

Pourtant, en septembre, la version 2.5 Gen paraissait encore lente lorsqu’on lui confiait une mission basique. Mais un mois plus tard, Optimus s’essayait à des mouvements de kung-fu aux côtés d’un professionnel, dans une démonstration de coordination bien plus aboutie.

Aujourd’hui encore en développement, Optimus devrait prochainement entrer en production de masse. Elon Musk évoque un prix compris entre 20 000 et 30 000 dollars, avec une chaîne de production capable d’« auto-réplication », où des robots construiraient d’autres robots.

