Unitree vs Tesla Optimus : quel robot humanoïde est meilleur au Kung-Fu ?

Les robots humanoïdes montent sur le tatami du kung-fu digital. Alors que Tesla peaufine son Optimus, la Chine dégaine le Unitree G1, un petit robot capable de sauter, tourner et frapper comme un maître d’arts martiaux.

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux s’enflamment autour d’un duel inattendu entre Unitree G1 contre Tesla Optimus. D’un côté, un robot chinois léger et agile, capable d’exécuter des figures de kung-fu d’une précision saisissante. De l’autre, le colosse américain signé Elon Musk, plus stable, mais bien moins souple. Ce face-à-face entre puissance et agilité symbolise parfaitement la rivalité technologique entre l’Asie et les États-Unis ; mais aussi la rapidité avec laquelle les robots humanoïdes repoussent les limites du mouvement.

Quel robot domine le ring du kung-fu ? Unitree ou Tesla Optimus

Vous vous souvenez d’Unitree G1, lancé en 2025 par la société chinoise Unitree Robotics. Dans une vidéo, son modèle de robot Kung-fu Kid V6.0 enchaîne les figures comme un véritable moine Shaolin. Coups de pied sautés, saltos arrière, mouvements de bras synchronisés, équilibre… Tout y est.

Ce petit robot humanoïde de 1m30 pour 35 kg embarque jusqu’à 43 moteurs d’articulation. Grâce à son système d’apprentissage unifié (UnifoLM) et un contrôle hybride force/position, le Unitree G1 apprend, imite et reproduit des enchaînements complexes.

Ainsi, le robot est utilisé dans les laboratoires de recherche, les écoles de robotique et lors de shows publics. Sa panoplie de capteurs (caméra de profondeur, IMU, micros) lui permet de garder l’équilibre, analyser son environnement et même interagir en temps réel. Avec 2 heures d’autonomie et la capacité de manipuler jusqu’à 3 kg par bras, le petit prodige chinois coche toutes les cases du robot agile et intelligent.

Face à Unitree G1, Tesla Optimus, le robot d’Elon Musk, semble presque sage. Je me souviens qu’à la première du film Tron: Ares, Optimus s’est essayé à quelques mouvements de kung-fu en direct. Je trouvais que c’était mignon, un peu maladroit, mais courageux.

Il faut dire que l’Optimus n’est pas conçu pour les acrobaties. Avec ses 57 kg et sa vitesse de 8 km/h (contre 12 km/h pour le G1), le robot américain mise sur la stabilité, la robustesse et surtout sur l’autonomie énergétique. Ses progrès en coordination et en équilibre sont notables, mais son style reste celui d’un robot zen. Chaque geste est mesuré, chaque mouvement vise l’efficacité plutôt que le spectacle.

Alors, sur le tatami de kung-fu technologique, le robot Unitree G1 décroche clairement la médaille d’or de l’agilité. Là où Optimus perfectionne ses mouvements pour des tâches pratiques, le petit humanoïde chinois transforme la robotique en art martial.

