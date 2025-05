Une armée de guerriers robots chinois ? Unitree dévoile une gigantesque usine !

Le robot humanoïde G1 d’Unitree serre des mains, donne des câlins et apprend dans un monde virtuel. Son développement rapide, allié à une production maîtrisée en interne, propulse la Chine au cœur de la nouvelle ère robotique.

Dans une usine flambant neuve de la province du Zhejiang, le robot G1 d’Unitree multiplie les gestes humains. Il enchaîne des postures naturelles avec une fluidité impressionnante. Mesurant 1,32 mètre pour 35 kilos, G1 ne se contente plus de marcher ou de soulever des objets. En mars 2024, il avait déjà attiré l’attention mondiale avec le tout premier kick-up robotique réussi. Une prouesse technique qui illustre l’évolution rapide de la robotique humanoïde en Chine.

G1 apprend d’abord ses mouvements dans un environnement virtuel conçu avec le simulateur Isaac de Nvidia. Un jumeau numérique du robot est créé à partir de vidéos et de données de mouvements humains. Grâce à l’apprentissage par renforcement, ces gestes sont raffinés jusqu’à atteindre un niveau d’exécution optimal. La méthode Sim2Real permet ensuite de transférer ces compétences directement au robot physique. Ce système crée un lien continu entre simulation et réalité, ce qui rend G1 plus souple et réactif à chaque mise à jour.

Des capteurs sophistiqués pour une coordination ultra précise

G1 embarque une technologie impressionnante dans un corps pliable qui tient dans une valise moyenne. Il possède 23 degrés de liberté qui lui assurent équilibre, coordination et agilité dans ses déplacements. Le robot utilise une combinaison de LiDAR 3D, de caméra RealSense et de microphones pour capter son environnement.

Une batterie 9 000 mAh rechargeable alimente ses systèmes pendant deux heures, avec remplacement rapide possible. Ses articulations sont contrôlées par un processeur 8 cœurs, qui pilote des mouvements rapides jusqu’à 2 m/s.

Une usine pensée pour accompagner l’évolution sans sacrifier les ressources

Pour accompagner la montée en puissance du G1, Unitree a ouvert une usine de 10 000 m² à proximité du siège. Ce choix stratégique, soutenu par les autorités locales, vise à améliorer la coordination entre équipes. L’objectif n’est pas d’augmenter brutalement les volumes, mais d’optimiser les capacités existantes.

Unitree prévoit d’allonger progressivement les horaires et d’améliorer son efficacité globale de production. Une méthode pensée pour éviter les tensions sur les ressources, tout en répondant à une demande croissante.

Alors que nombre d’acteurs peinent à concrétiser leurs ambitions robotiques, Unitree reste une exception. L’entreprise conçoit et assemble ses composants critiques en interne, notamment les moteurs, élément-clé de la performance.

Cette autonomie industrielle permet à Unitree de mieux contrôler sa chaîne d’approvisionnement et ses délais de livraison. Sur un marché concurrentiel, où beaucoup d’entreprises échouent à industrialiser leurs prototypes, cette capacité change la donne. Elle renforce également sa position comme l’un des leaders émergents de la robotique humanoïde en Chine.

