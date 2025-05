Meta lance son propre rival de ChatGPT : peut-il encore se démarquer ?

Meta lance une application d’IA qui se mêle à notre vie numérique et veut faire mieux que ChatGPT d’OpenAI. Mais comment ?

ChatGPT et Gemini doivent désormais compter avec un autre prétendant sérieux. Meta vient d’officialiser son assistant intelligent à part entière : l’application Meta AI. En plus de poser vos questions et créer du contenu, explorez les usages des autres et partagez les vôtres librement.

Meta veut créer une IA plus sociale, afin de rivaliser avec ChatGPT et d’autres géants

Lorsque Meta a dévoilé son assistant intelligent lors de la LlamaCon, beaucoup s’y attendaient déjà. L’entreprise veut devenir un acteur majeur de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, elle présente Meta AI, un chatbot basé sur son dernier modèle Llama 4.

Contrairement à d’autres intelligences artificielles, celle-ci s’appuie sur les plateformes sociales. Par exemple, elle fonctionne directement dans Facebook, Instagram ou WhatsApp. Et selon Meta, c’est ce lien social qui fera la différence.

Par ailleurs, Meta AI propose une fonction nommée « Découvrir », plutôt originale. Elle permet de consulter des réponses d’IA partagées par vos contacts.

En tant qu’utilisateur, vous ne discutez donc pas seul avec la machine. Vous explorez aussi ce que les autres créent avec elle. Et c’est encore une manière d’ouvrir l’IA au collectif.

En parallèle, l’interface mise sur une fonction vocale très fluide. Grâce à un système « full duplex », vous pouvez parler et écouter en même temps. Cela rend la discussion plus vivante, plus naturelle.

@Meta a lancé l’application mobile de son IA, #MetaAI. Basée sur Llama 4, elle permet d’interagir avec l’assistant IA pour poser des questions, générer des images ou converser naturellement grâce à la technologie vocale full-duplex. Elle intègre aussi un volet social.#BDM #AyTèk pic.twitter.com/TybB3IgwIV — Montissol Stevens (@MontissolSteve1) April 30, 2025

Une intelligence artificielle qui apprend avec vous, mais…

Meta veut aussi rendre cette intelligence artificielle plus personnelle. Et d’après ses équipes, tout repose sur la personnalisation. À mesure que vous interagissez, elle peut retenir vos goûts et vos habitudes, à condition d’en avoir l’autorisation. Tout comme la fonctionnalité mémoire de ChatGPT.

Par exemple, si vous cherchez une idée de sortie, elle tiendra compte de vos préférences. Et en parallèle, elle pourra aussi regarder les lieux visités par vos amis. Cela permet une réponse plus proche de vos envies. Sauf que, cela relance la question des données privées.

En ce qui concerne la sécurité, Meta affirme suivre des règles claires. Or, certains utilisateurs restent inquiets. C’est normal, j’avoue que je peux les comprendre ! Plus l’IA en sait, plus elle devient intrusive, quoique pratique.

À l’heure actuelle, l’application est gratuite. Elle fonctionne sur iOS et Android, mais seulement dans quelques pays. Elle est accessible aux utilisateurs des États-Unis et du Canada. À terme, une version premium pourrait être lancée comme le font déjà d’autres entreprises.

Et ce n’est pas tout. Meta AI peut aussi être utilisée avec les lunettes connectées Ray-Ban. Vous commencez une conversation sur vos lunettes, puis vous la continuez sur l’appli. Tous vos appareils sont synchronisés.

Alors, pensez-vous que connecter une IA à vos réseaux est une bonne idée ? Dites-nous ce que vous en pensez juste en dessous !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.