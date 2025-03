La Chine dévoile un robot qui fait des flips arrière à l’infini ! Mais euh… à quoi ça sert 

Voici un robot qui maîtrise des flips arrières avec la maîtrise d’un virtuose. NOETIX ROBOTICS présente N2, une prouesse technologique alliant puissance et légèreté.

Une startup de Pékin, une de plus, cherche à impressionner avec une création pour le moins originale. Le NOETIX N2, un robot humanoïde, réalise des flips arrière avec une fluidité remarquable. Mais derrière cette allure de gymnaste, ce petit humanoïde soulève une question sur son inutilité. Quoi qu’il en soit, les ingénieurs de l’entreprise, sous la direction de son chef technique Jiang Zheyuan repoussent les limites de la robotique moderne.

Le NOETIX N2 mesure 1,3 mètre et pèse 20 kg. Ses concepteurs ont repositionné les articulations lourdes près de l’entrejambe pour alléger les jambes. Jiang Zheyuan explique que « cette articulation n’est pas reliée à sa cuisse, mais à son genou par une bielle ». Le robot dispose de 18 degrés de liberté et de rotors puissants, lui permettant d’exécuter des backflips avec une aisance impressionnante. Il est également équipé de deux caméras de profondeur pour scanner son environnement en 3D et de 8 Go de mémoire vidéo.

Un robot taillé pour les flips et bien plus

Les backflips continus exigent une précision rare selon les experts en robotique. Jiang Zheyuan explique « effectuer un backflip est plus difficile par rapport à un frontflip car les pieds humains sont plus longs à l’avant ». Pour ce faire, le N2 intègre un NVIDIA Jetson permettant d’ajuster ses mouvements en direct. Les vidéos dévoilent un atterrissage corrigé avec soin comme un gymnaste aguerri. NOETIX Robotics a aussi peaufiné ce modèle pendant des mois. Le résultat impressionne par sa fluidité naturelle.

Le robot N2 ne se contente pas de faire des flips. Il court à 7,2 miles par heure, terminant un 5 km en environ 26 minutes. Cette performance le place dans une catégorie respectable, même face à des coureurs humains amateurs. À titre de comparaison, le H1 d’Unitree Robotics atteint 7,4 mph, tandis que l’Atlas de Boston Dynamics est plafonné à 5,59 mph.

Une place encore floue pour ces acrobates mécaniques

Les flips arrières du robot N2 soulèvent des débats sur son usage concret. Certains y voient un outil pour la recherche en robotique avancée. D’autres imaginent des applications dans le divertissement ou l’éducation.

Le N2 rejoint aussi une vague de créations chinoises, comme le T1 de Booster Robotics. Un autre exemple, Boston Dynamics a dévoilé un Atlas acrobatique en décembre 2024. Ces modèles séduisent par leur taille réduite et leur agilité.

Cependant, le prix du N2 renforce son attrait auprès des développeurs. En effet, Le N2 coûtera 39 000 yuans, soit environ 5 500 dollars. Ce tarif le rend plus abordable que ses rivaux, comme le G1 d’Unitree à 16 000 dollars. NOETIX Robotics prévoit une production de masse prochaine. Parallèlement, cette entreprise prépare déjà l’E1, un modèle pleine grandeur.

