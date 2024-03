Unitree H1 bat le record de vitesse, bientôt des robots hyper rapides ?

L'entreprise chinoise Unitree vient de dévoiler ses robots H1 V3. Ces derniers ont bénéficié de quelques améliorations afin de booster leurs performances. Et tenez-vous bien, car ces H1 viennent de battre un record mondial. Ils sont capables de courir à une vitesse de 12,38 km/h sur un terrain plat. Un exploit, qui sera bientôt une référence dans le domaine de la robotique.

Encore un record battu. L'entreprise chinoise Unitree Robotics a inscrit son nom dans l'histoire avec ses robots H1. Ces merveilles sont capables de sprinter à une vitesse grand V. Et ce n'est pas tout. Ces modèles peuvent aussi éviter les obstacles, tout en maintenant cette allure. Le tout se fait avec une aisance exceptionnelle. Comme quoi, la Chine tient une place indétrônable dans le domaine de la robotique.

L'exploit en vidéo

Oui, vous ne rêvez pas. Ce robot Unitree H1 a atteint la vitesse de 12,38 km/h (3,3 m/sec) sur terrain plat. C'est le record actuel dans le domaine de la robotique. En effet, le précédent exploit a été détenu par l'entreprise Boston Dynamics, qui affichait 2,5 m/s avec ses modèles Atlas.

Unitree Robotics peut être fier de sa réussite. Effectivement, les H1 imitent parfaitement les mouvements humains. Les balancements de ses bras lui confèrent un équilibre afin de gagner en vitesse. Quant aux jambes, elles adoptent les mouvements de flexion et d'extension d'un coureur humain. Et ce n'est pas tout, les H1 sont aussi capables de sauter au-dessus des obstacles, et porter des matériaux lourds. Une polyvalence optimale, qui sera bientôt exploitée dans tous les secteurs.

Unitree H1 : un véritable bijou technologique

Les capacités de mouvements des Unitree H1 se basent surtout sur ces pièces mobiles. Il en a cinq dans chaque jambe, et 4 dans chaque bras. Ces éléments permettent d'adopter plusieurs types de mouvements, peu importe la vitesse. Ces robots peuvent courir, marcher, monter les escaliers, etc. De plus, ils peuvent changer d'allure à tout moment lors de leur lancée.

Et ce n'est pas tout. Les H1 sont aussi capables de détecter et d'esquiver les obstacles. Avec la caméra LIDAR 3D +, ces robots ont une vue d'ensemble de leur environnement. Effectivement, les H1 ont une vision de 360°. L'IA analyse ensuite les images capturées, afin de lister toutes les entraves. Le tout se fait en quelques secondes pour éviter une baisse de rythme. Et cette technologie peut surveiller les niveaux de chaleur et agir en conséquence.

Introducing Unitree H1: Its First General-purpose Humanoid Robot| Embodied AI, Price below $90k

The preview of half-a-year achievement

The highest-power-performance robot of its counterparts with similar specifications in the world, weigh ~47Kg, maximum joint torque of 360N.m pic.twitter.com/dXSXdgst5O — Unitree (@UnitreeRobotics) August 15, 2023

Ce système est boosté par un Intel Core i7 ou un Jeston Orin NX. Ces CPU sont les références pour traiter des données massives en quelques secondes. Cette rapidité assure aussi la fluidité du mouvement des robots H1.

Combinez le tout à un poids de 47 kg, et vous aurez le robot le plus rapide de la planète, boosté à l'IA et aux autres innovations technologiques. Cependant, le prix ne sera pas accessible à tout le monde. Un modèle Unitree H1 coûte environ 90 000 à 150 000 dollars. La commercialisation devrait se faire d'ici peu.

