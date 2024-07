Data Insights | Marius Mollard (freelance data analyst)

Dans le cadre de notre dossier « Data Insights: À la découverte des experts de la science des données », Marius Mollard (freelance data analyst) a accepté de faire un point sur l'année écoulée et sur les grands enjeux du secteur de la data.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Marius Mollard, je suis freelance data analyst depuis maintenant 7 ans. Je suis spécialisé dans la business Intelligence et j'ai travaillé pour Hermès, Rimowa du groupe LVMH, Rexel, Cercle, Publicis Sapient.

Quelles sont les tendances émergentes dans le domaine de l'analyse des données en 2024, et comment ces tendances transforment-elles les stratégies et les opérations des entreprises ?

Je dirais qu'une des grandes tendances est l'industrialisation de toute la partie analyse et dashboarding. La business intelligence devient de plus en plus accessible et demande de moins de moins de ressources grâce à des outils de dashboarding gratuit comme Looker Studio mais également grâce à des connecteurs ou APIs permettant de récupérer directement de la donnée assez propre. Cela permet même aux petites structures de pouvoir développer leurs premières analyses.

Comment les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (machine learning), ont-elles un impact sur les capacités d'analyse des données et les possibilités d'innovation ?

Cela permet de donner des insights ou de traiter la donnée de manière plus efficace et plus rapide. Je pense que c'est interessant pour mettre en forme la data mais l'analyse humaine reste souvent plus pertinente pour le moment et permet d'en tirer plus de connaissance.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de leurs données et tirer parti de l'analyse des données pour prendre des décisions stratégiques informées ?

Mettre en place une base essentiel de business intelligence au moindre coût pour ensuite se focaliser sur des études plus spécifique. Utiliser des templates permet par exemple d'économiser beaucoup de temps sur le dashboarding et la connection des données.

Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises en matière de gestion et d'analyse des données, et quelles sont les meilleures pratiques pour les surmonter ?

Manque de connaissance des managers ou CEO donc parfois trop de dépense pour un résultat trop faible. Engager des experts pour vérifier le travail effectuer et s'assurer des best practices. Ne prendre que des juniors n'ayant pas encore les meilleures méthodologie ne sera qu'une perte d'argent.

Quels sont les avantages et les limites des différentes plateformes et outils d'analyse des données, tels que les entrepôts de données, les data lakes ou les outils de visualisation des données ?

Elles sont essentielles à la Business Intelligence, les données Google Analytics notamment ne sont utilisables de manière efficace que dans Bigquery. Transférer ces données dans d'autres datalake ne fait que compliquer la tâche des data analysts. Je pense qu'il faut rester efficace et agile dans le choix de ces outils pour ne pas perdre de temps inutilement.

Quels sont les nouveaux rôles et compétences nécessaires pour réussir dans le domaine de l'analyse des données en 2024, et comment les professionnels de l'analyse se préparent-ils à ces évolutions ?

Je pense qu'il faut une bonne maitrise des clouds, idéalement se spécialiser dans l'un d'entre eux (AWS, GCP ou Azure) et de bien connaitre l'ensemble des outils qui les compose afin d'être le plus efficace possible dans la gestion de nos données.

Avez vous des projets pour le futur concernant la data ?

Oui j'ai créé mon site queriestation.com sur lequel je mets à disposition des templates de dashboard ou requête SQL permettant de gagner un temps précieux dans l'implementation de la business intelligence d'une entreprise et commencer rapidement des analyses sur le SEO par exemple. Mais également sur la partie Ecommerce ou SEA prochainement.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.