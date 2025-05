« La France est pire que les régimes autoritaires » : Telegram menace de quitter le pays

Telegram menace de quitter la France après l’examen d’un amendement explosif. Le 29 avril 2025, l’appli alerte ses utilisateurs contre une attaque politique sur le chiffrement des messages.

Les utilisateurs de Telegram en France ont sans doute vu passer un message inattendu de l’application elle-même. Face aux décisions prévues par le gouvernement français, Telegram envisage sérieusement de mettre fin à sa présence dans le pays. Mais pourquoi en arriver là ? Je vous résume la situation.

Telegram voit une ligne rouge franchie

Le 29 avril, de nombreux Français ont été surpris en ouvrant Telegram. L’application leur a envoyé un long message, très critique envers le gouvernement. Ce texte s’oppose à un amendement de la loi contre le narcotrafic.

Proposé en mars, il visait à affaiblir le chiffrement de bout en bout des messageries comme Signal, WhatsApp ou Telegram, en y introduisant des accès cachés.

En parallèle, Telegram rappelle que seuls les participants à une discussion peuvent lire les messages. C’est justement ce que permet le chiffrement. Mais dans ce cas, pourquoi chercher à éliminer ce système ? Et si cette mesure était acceptée, elle rendrait les échanges accessibles à d’autres personnes.

Cette mesure a heureusement été refusée par l’Assemblée nationale. Mais Telegram ne se calme pas pour autant. Outre le danger immédiat, l’application craint une tendance plus large.

Et à ce propos, elle précise que même certains pays autoritaires n’ont jamais supprimé le chiffrement. Ce qui laisse penser que, de nos jours, la France pousse les limites trop loin.

Telegram menace de partir pour de bon

En avril, Laurent Nuñez, préfet de police à Paris, s’était exprimé. Il souhaitait que les autorités puissent accéder aux messages chiffrés, notamment après plusieurs attaques coordonnées sur Telegram. Mais en revanche, Telegram pense que cette solution ne ferait qu’aggraver les choses.

En tant que service sécurisé, Telegram donne déjà certaines données. Comme les numéros de téléphone ou encore les adresses IP, par exemple. En tout cas, cela se fait selon le Digital Services Act. Mais le contenu des messages ? C’est non.

Car, selon Telegram, il est impossible d’ouvrir une porte uniquement pour la police. D’autres, comme des hackers ou des espions, pourraient aussi en profiter. Alors que le but est de protéger, cela créerait au contraire plus de risques. Et cela exposerait tous les citoyens, même les plus honnêtes.

Sinon, les vrais criminels iraient ailleurs. Et sans doute, ils trouveraient des plateformes plus discrètes. On peut citer des applis peu connues, parfois utilisés avec des VPN pour éviter la surveillance. Ce qui rendrait leur traque encore plus difficile.

Telegram pourrait alors quitter la France si ce type de décision réapparaît. Ce message a été posté une première fois par Pavel Durov, fondateur de l’application, le 21 avril. Il a été renvoyé aux Français le jour du vote à l’Assemblée, comme pour les avertir.

