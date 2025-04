Telegram, Signal… l’UE veut mettre fin aux messageries chiffrées ! La fin de l’intimité ?

L’UE veut imposer un accès légal aux messageries chiffrées comme Telegram ou Signal. Cette mesure relance les tensions entre protection de la vie privée et lutte contre la criminalité.

La Commission européenne a dévoilé une nouvelle stratégie de sécurité appelée ProtectEU. Ce plan prévoit notamment une porte dérobée dans les messageries chiffrées. L’objectif est d’aider les forces de l’ordre à accéder à certaines données.

L’UE veut encadrer les messageries chiffrées ( chiffrement de bout en bout)

Grâce au chiffrement de bout en bout, les conversations restent à l’abri des regards. Ni les plateformes, ni les pirates, ni les États ne peuvent y accéder.

Et c’est justement ce que l’Union européenne veut changer. C’est pourquoi la Commission européenne propose d’imposer une porte dérobée. En clair, permettre aux forces de l’ordre de lire certains messages dans certaines circonstances (en cas de besoin).

Officiellement, cela vise les menaces graves : terrorisme, crime organisé, cyberattaques. Sur le papier, ça semble raisonnable. Mais dans la réalité, cette porte ouvre sur quelque chose de bien plus large.

Mais selon les responsables européens, les droits fondamentaux et la cybersécurité resteront protégés. Toutefois, cette position ne fait pas l’unanimité. Cette idée fait trembler plus d’un expert en cybersécurité, car une faille reste une faille même pour une bonne cause.

C’est pour cette raison que des plateformes comme Signal ont clairement annoncé leur refus. Elles préfèrent se retirer plutôt que d’affaiblir leur système.

De même, des spécialistes affirment qu’une brèche volontaire affaiblit toute l’architecture de sécurité. En plus, une fois la porte ouverte, qui peut vraiment garantir qu’elle ne sera pas utilisée à mauvais escient ?

Sécurité ou intimité : une équation difficile

L’UE cherche aussi à renforcer Europol. L’objectif est de rendre cette agence plus efficace et plus puissante. Elle devrait pouvoir intervenir dans des affaires complexes, à l’échelle européenne. Et comme je le disais précédemment, le but est de mieux lutter contre le terrorisme, la cybercriminalité ou le crime organisé.

Pour cela, une meilleure coopération entre les pays membres est nécessaire. Mais avec 27 États différents, les défis sont nombreux. Chaque pays a ses propres lois, ses objectifs et ses moyens.

C’est pourquoi la Commission parle d’un changement de culture pour réussir ce projet. Elle encourage les pays à travailler ensemble et à partager leurs informations. Elle veut aussi leur fournir des outils modernes et adaptés aux menaces actuelles.

Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, la sécurité est une base essentielle. Sans elle, il n’y a ni liberté ni croissance économique. Elle insiste sur le fait que tout le monde peut contribuer. Les chercheurs, les entreprises et même les citoyens ont un rôle à jouer.

Personnellement, je suis entièrement d’accord sur l’importance de la sécurité, bien sûr. Toutefois, elle ne devrait jamais servir d’excuse pour tout contrôler.

Et vous ? Pensez-vous que l’UE agit pour notre bien ou va-t-elle trop loin ? Partagez votre avis en commentaire !

