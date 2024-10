Vidéo : Boston Dynamics montre que son robot Atlas n’a plus besoin d’humains !

Les robots vont-ils bientôt voler nos jobs ? Avec la dernière vidéo de Boston Dynamics, nous nous en rapprochons ! Le robot Atlas, véritable star de l’automatisation, n’a plus besoin d’aide humaine pour s’activer. Entièrement autonome, cet humanoïde ultramoderne nous donne déjà un aperçu de plus en plus concret d’un futur où les robots deviendront des collègues…

Boston Dynamics continue de surprendre avec son robot humanoïde Atlas. Dans leur nouvelle vidéo, nous pouvons découvrir que ce modèle complètement électrique est capable de travailler sans l’ assistance d’un humain. Atlas ne se contente plus d’acrobaties et de pirouettes, mais s’attaque désormais à des tâches industrielles. Ce robot adapte ainsi ses gestes et prend des décisions en temps réel.

Atlas se passe (presque) des humains !

Le 30 octobre, Boston Dynamics a partagé une nouvelle vidéo de leur robot humanoïde star, Atlas. Et celui-ci continue de s’améliorer et de surprendre. Jusqu’à présent, nous avons vu Atlas réaliser des acrobaties et des sauts dignes d’un gymnaste. Mais cette fois-ci, le film montre le robot en mode « travail d’usine » autonome ! Ce que je trouve assez fou, c’est qu’Atlas agit de façon totalement indépendante, comme pour prouver qu’il n’a plus besoin d’humains pour certaines tâches.

Dans la vidéo, Atlas est donc en pleine mission dans un décor simulé d’usine. Il trie des capots de moteur en les déplaçant entre des bacs de fournisseurs et un chariot de séquençage mobile. Grâce à ses capteurs et aux modèles d’apprentissage automatique, Atlas analyse l’environnement autour de lui et ajuste ses mouvements. Il utilise même ses trois doigts robotiques pour saisir et déplacer des pièces.

Un robot « Fully Autonomous »

À un moment de la vidéo, Atlas rencontre un capot placé un peu trop haut pour bien rentrer dans un compartiment du chariot. Il retire donc la pièce, réévalue son orientation et réessaie jusqu’à ce que ça passe. Alors là, pour un robot, je suis impressionné par cette capacité à se débrouiller.

Boston Dynamics a bien insisté sur le fait qu’Atlas opérait en autonomie complète, avec un filigrane « Fully Autonomous » affiché tout au long du film. Alors, Atlas ne fait pas que suivre des commandes préprogrammées, il pense (ou presque) pour lui-même ! D’ailleurs, nous sommes loin des robots contrôlés à distance comme Tesla avec ses robots Optimus. Là, Atlas est libre de prendre des décisions pour réussir sa tâche.

Même si cette version du robot est encore en phase de test, j’imagine que Boston Dynamics vise bien plus qu’une simple démo. Un jour, nous pourrons peut-être voir Atlas dans des environnements industriels réels, aidant (ou remplaçant ?) les humains dans des tâches répétitives et très risquées.

Et vous, êtes-vous pour ou contre les robots autonomes comme Atlas ? Pensez-vous que ces machines remplaceront un jour les humains ? Partagez-vos avis dans les commentaires !

