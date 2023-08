Le fondateur de Boston Dynamics révèle le futur de la robotique : êtes-vous prêts ?

Marc Raibert, fondateur et PDG de Boston Dynamics, partage sa vision sur le futur de la robotique. Il révèle un marqué par le progrès de la technologie qui s’impose largement dans notre quotidien comme une aide précieuse.

Futur de la robotique : des robots de plus en plus agiles et intelligents

En ce qui concerne le futur de la robotique, Marc Raibert, fondateur et PDG de Boston Dynamics, a des avis tranchés et particulièrement optimistes. Il pense que les robots seront de plus en plus intégrés dans notre quotidien, effectuant une variété de tâches qui faciliteront nos vies en plus d’optimiser nos performances.

Raibert met en évidence les rapides progrès de la technologie robotique. Il souligne notamment l’évolution considérable de leurs capacités, à tous les niveaux : motricité, aspect, apprentissage, adaptation…. Les robots deviennent notamment plus agiles et adaptables (à l’image de ses robots dansants), grâce aux progrès de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique.

Ces avancées permettent aux robots de naviguer dans des environnements complexes, d’interagir avec des objets et même d’apprendre de leurs propres expériences. Pour Raibert, ces progrès profiteront notamment à l’industrie des soins de santé. L’idée est d’alléger la pression sur le personnel et fournir de meilleurs soins aux patients.

Les robots pourront principalement aider l’équipe médicale à soulever des patients et à l’assister dans les exercices de rééducation. Des humanoïdes seront également conçus pour offrir tout simplement de la compagnie aux personnes âgées. Raibert s’est étalé sur le sujet lors de l’édition 2023 de la Conférence internationale sur la robotique et l’automatisation (ICRA).

Extraire les humains des environnements dangereux

Avec l’automatisation dans les usines, la robotique joue déjà un rôle sur le lieu de travail en déchargeant les employés des tâches répétitives ou dangereuses. Les robots peuvent également être envoyés dans des environnements dangereux ou difficiles d’accès pour les recherches.

Les robots peuvent effectuer ces tâches avec précision et sans risque pour les travailleurs humains. Cela peut augmenter la productivité et réduire les risques d’accidents, précise Raibert. Idéalement, il veut donner aux robots la capacité de regarder un humain réaliser une tâche, de comprendre ce qui se passe et de reproduire ce qu’il voit.

Raibert est optimiste quant au futur de la robotique, mais il reconnaît qu’il reste encore des défis à relever. Les robots doivent être sûrs, fiables et dignes de confiance avant d’être intégrés dans notre vie quotidienne. Les robots doivent également améliorer la capacité des humains et non les remplacer.

Dans cette vision optimiste sur l’avenir de la robotique, les robots assureront une efficacité accrue, amélioreront les soins de santé, rendront les lieux de travail plus sûrs et conduiront à des explorations passionnantes vers de nouvelles frontières. Au fur et à mesure que la technologie progresse, cette aide va se démocratiser. Êtes-vous prêt à vivre avec les robots ?