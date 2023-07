Le ChatGPT Google déployé dans les hôpitaux : bientôt soignés par des robots ?

Google a fait de grands progrès en matière d’IA depuis la sortie de Bard avec l’annonce de son IA au profit des hôpitaux.

Imaginez un monde dans lequel la médecine est assistée par l’IA. Cela paraît tout droit sorti d’un film de science-fiction, mais la réalité se rapproche progressivement de cette utopie. Si ChatGPT fait trembler les professionnels dans certains domaines, la nouvelle IA de Google compte devenir une référence dans l’assistance médicale.

Ce nouveau modèle d’apprentissage de Google est en train d’être testé à la célèbre Mayo Clinic depuis avril. Il s’agit en réalité d’une version améliorée de PaLM 2, le modèle de langage qui alimente le chatbot Bard de Google.

Si les tests ne sont pas encore concluants à 100 %, Med-PaLM 2 a tout de même fait ses preuves sur de nombreux critères. L’IA a notamment réussi le test de raisonnement médical, les réponses soutenues par un consensus ou l’absence de signes de compréhension correcte. Autant dire que les résultats se rapprochent déjà d’un docteur humain.

Toutefois, les médecins testeurs restent encore pessimistes sur l’application de l’IA dans les hôpitaux. En effet, ils ont constaté des inexactitudes dans les réponses du modèle. De plus, les informations non pertinentes étaient plus présentes dans les réponses par rapport à celles d’autres médecins.

