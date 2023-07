L’IA Google RT-2 permet aux robots de comprendre le langage : pourquoi ça va tout changer ? 

Google DeepMind dévoile Robotic Transformer 2 (RT-2) : un modèle d’intelligence artificielle permettant aux robots de comprendre les requêtes en langage naturel à l’instar des chatbots comme Google Bard et ChatGPT ! Découvrez pourquoi c’est une petite révolution.

Apprendre aux robots n’est pas une mince affaire. Pour accomplir une action toute simple pour un humain, une machine a besoin de nombreuses instructions.

Par exemple, pour nettoyer un verre renversé, nous savons instinctivement ce qu’il faut faire : ramasser le verre, éponger l’eau et jeter le sopalin.

C’est loin d’être aussi évident pour un robot. Jusqu’à présent, les chercheurs devaient programmer individuellement toutes les directions pour leur permettre de se déplacer ou d’effectuer des mouvements.

Depuis de nombreuses années, les chercheurs tentent de trouver des solutions pour améliorer l’inférence des robots afin de les rendre plus utiles et efficaces en situation réelle.

Le 28 juillet 2023, Google DeepMind vient de faire un grand pas en avant avec le lancement de son nouveau modèle d’apprentissage IA Robotic Transformer ou RT-2.

Today, we announced 𝗥𝗧-𝟮: a first of its kind vision-language-action model to control robots. 🤖



It learns from both web and robotics data and translates this knowledge into generalised instructions.



Find out more: https://t.co/UWAzrhTOJG pic.twitter.com/U4VW8IsvAD