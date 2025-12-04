À la rencontre de UBTECH Walker S2, le robot humanoïde qui volera le travail des ouvriers

Le robot humanoïde UBTECH Walker S2 annonce-t-il la fin des pauses forcées ? Dans l’univers industriel, la promesse d’une continuité totale intrigue. Ce modèle fascine par son audace technologique. Je vous entraîne dans les coulisses de cette révolution.

Origine et conception de UBTECH Walker S2

Cotée à la Bourse de Hong Kong depuis décembre 2023, UBTECH Robotics a présenté le Walker S2 au milieu de l’année 2025. Le modèle succède donc au Walker S1 et confirme sa place sur le marché de la robotique. L’itération a été réalisée en seulement neuf mois, ce qui illustre un cycle de développement accéléré. Le concepteur cible directement le segment de la fabrication intelligente. Par ailleurs, le robot s’oriente vers une vocation industrielle : l’automatisation d’usines, la logistique et l’entreposage à forte intensité.

L’objectif déclaré est une adoption dans le milieu industriel pour les deux à trois prochaines années. Le design anthropomorphique du UBTECH Walker S2 facilite son intégration dans les infrastructures existantes, comme les portes ou les postes de travail. La stratégie produit met l’accent sur la transition de l’intelligence individuelle vers l’intelligence collective. Cette orientation repose sur la technologie Co-Agent et sur le réseau hybride Brainnet 2.0. L’entreprise UBTECH Robotics prévoit entre 5 000 et 10 000 unités produites l’an prochain afin de valider cette approche.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d’actualités sur la robotique

Capacités physiques et mobilité

Le Walker S2 est donc un robot de taille humaine, d’environ 1,76 mètre de haut. Il affiche un poids de 43 kilogrammes, considéré léger pour un robot industriel de cette envergure. Son squelette bionique intègre un total de 52 degrés de liberté (DOF). Ces DOF confèrent une mobilité complète pour simuler la cinématique humaine. L’utilisation de matériaux composites hétérogènes assure une structure à la fois légère et robuste pour résister aux exigences industrielles.

Le robot démontre une force notable pour sa catégorie, avec une capacité de charge utile de 15 kg par bras. Le moteur servo intégré dans la taille, à couple et puissance élevés, offre une rotation pratique. Cette flexibilité horizontale facilite la manipulation d’objets éloignés et l’accès à des zones difficiles. La conception biomécanique avancée laisse faire des mouvements complexes, notamment les squats profonds et le levage au ras du sol. Les mains de quatrième génération sont particulièrement remarquables. Elles disposent de 11 degrés de liberté (DOF) par main.

Équilibrage et interaction

Un algorithme d’équilibrage dynamique du corps entier assure la stabilité lors de la marche et du transport de charges. Le système intègre une Unité de Mesure Inertielle à six axes placée dans le torse et les pieds pour la stabilisation. Des capteurs de force situés aux poignets complètent ce dispositif et affinent les gestes. Le robot atteint un angle de tangage de 170 ° dans son espace de travail. Cette amplitude couvre un éventail de mouvements.

Avec une taille de 1,76 mètre, il circule dans des espaces conçus pour l’humain. Le robot agit directement sur les outils, les machines et les postes de travail standards. Il manipule des charges de 15 kg dans une zone comprise entre 0 et 1,8 mètre de hauteur. Cette configuration rend possible une collaboration humain-robot sécurisée. La rotation du bassin et les mouvements de flexion ne concernent pas uniquement la manipulation. Ils servent aussi à l’auto-maintenance et donnent accès à la baie de batterie dorsale pour l’échange.

Vision et perception intelligente

Le Walker S2 intègre une solution de vision stéréoscopique de pointe dans sa tête. Il utilise un système purement RGB binoculaire, sans capteurs de profondeur matériels dédiés supplémentaires. Cette conception vise à reproduire fidèlement la perception tridimensionnelle de l’« œil humain ». L’architecture choisie simplifie le matériel tout en cherchant une précision logicielle élevée.

Le système passif auto-développé par UBTECH s’appuie fortement sur des algorithmes d’apprentissage profond (deep learning). Ce processus offre l’estimation stéréoscopique de la profondeur. Le système génère des cartes de profondeur denses, alignées avec la perspective gauche, et ce en temps réel. Cette approche logicielle intensive est nécessaire pour garantir la précision requise dans les tâches de manipulation délicates.

Cette perception stéréoscopique améliore grandement l’adaptabilité du robot aux environnements d’usine non standardisés. La vision permet la reconnaissance d’objets variés, essentielle pour l’assemblage et le tri en logistique. Pendant la procédure de remplacement de batterie, la vision est utilisée pour détecter l’état de charge des modules et assurer le bon alignement.

👉 Savez-vous combien coûte le robot humanoïde le moins cher du monde ?

Co-Agent et intelligence collective

Le Co-Agent d’UBTECH, présenté comme le premier agent intelligent conçu pour les humanoïdes industriels, assure la gestion des tâches. Ce système assure alors l’exécution précise d’opérations sur la ligne de production. Les tâches incluent notamment le serrage de vis, la configuration logicielle et l’application d’adhésifs sur les carrosseries de véhicules.

Le Co-Agent facilite également la mise en œuvre de la collaboration en essaim (Swarm Intelligence). L’adoption de la vision RGB pure au lieu des capteurs de profondeur matériels est une décision qui parie sur la puissance de calcul embarquée. Cette approche réduit le coût unitaire du matériel. De plus, elle transfère la complexité de la performance vers les algorithmes d’IA pour rendre le système plus évolutif par simple mise à jour logicielle.

Gestion énergétique autonome

Le temps d’arrêt pour la recharge représente un goulot d’étranglement historique dans l’exploitation des robots mobiles. L’innovation centrale de l’UBTECH Walker S2 repose sur son système d’échange de batterie autonome en mode hot-swap.

Remplacement automatique de batterie en moins de 3 minutes

Lorsque l’une de ses batteries s’épuise, le robot navigue automatiquement vers une station d’échange prédéfinie. Il utilise son système visuel pour un positionnement précis par rapport à la station et exécute la rotation de son torse puis déploie des outils intégrés aux bras. Ce robot procède également au déverrouillage et au retrait du module usé de son logement dorsal.

Le robot place ensuite le module épuisé dans la station de recharge. Il extrait et insère rapidement un module rechargé dans la baie vacante. L’ensemble du cycle d’échange de la batterie est ainsi réalisé en moins de trois minutes. Cette rapidité assure donc que le temps d’inactivité est minimal. Ce processus est, d’ailleurs entièrement automatisé, ne requérant aucune intervention humaine pour la maintenance énergétique.

Articles sur la même thématique :

FireAnt : les USA dévoilent un mini robot capable de

La Chine teste un robot loup : il détruit les défenses de

Le robot humanoïde H2 est-il trop réaliste ? Son visage va vous..

Révélation choc : Elon Musk entraîne ses robots sur des

Fini les commerciaux qui sentent l’aftershave : ce robot

Amazon Robotics : 600 000 emplois menacés par

1X Neo : vous pouvez acheter ce robot pour 20 000 $, et lui

Le premier droïde soldat digne de Star Wars : les USA

Double batterie et stations de recharge intelligentes

Le Walker S2 est aussi équipé de deux baies de batterie utilisant des modules lithium-ion de 48 V. Cette architecture assure un mode de fonctionnement simple ou double batterie. Le robot maintient l’alimentation active sur la première batterie pendant qu’il effectue l’échange de l’autre module. Ce double équilibrage dynamique garantit également la redondance et le maintien des opérations sans coupure de système.

Le système de gestion embarqué surveille l’état des modules en temps réel. Intégré aux stations d’échange, ce système offre au robot de choisir l’action appropriée de manière dynamique. En fonction des priorités de la tâche en cours et du niveau de charge, le Walker S2 décide alors d’un échange immédiat ou d’une simple recharge. Cette gestion intelligente du réseau de stations optimise l’efficacité énergétique globale de la flotte.

Que dire d’autres du UBTECH Walker S2 ?

Perspectives industrielles clairement annoncées

L’autonomie 24/7 rendue possible par l’échange de batterie autonome positionne le Walker S2 comme un acteur de disponibilité continue. De plus, le robot dispose d’une capacité de 15 kg par bras. Puis, sa vision stéréoscopique repose sur une précision algorithmique appliquée à la manipulation. L’architecture collective via BrainNet 2.0 anticipe les besoins de gestion de flotte.

Les premiers déploiements de la série Walker chez Nio Automotive (Shanghai) et le constructeur BYD ont validé le concept en milieu industriel. Les données indiquent que la génération précédente a amélioré le tri de 120 %. Le UBTECH Walker S2 accroît cette efficacité puisqu’il supprime les arrêts humains liés à l’énergie. La navigation vers les stations de maintenance est, en effet, réalisée de manière autonome.

Limites techniques et défis à relever

La charge utile maximale de 15 kg reste inférieure aux prototypes concurrents, qui visent 20 à 25 kg. Les versions de démonstration utilisaient des outils dédiés pour l’échange de batterie. Cela soulève la question d’un compromis avec la dextérité des mains bioniques standards. Bien que les mains possèdent 11 DOF, la motricité fine extrême demeure un défi technique.

UBTECH Robotics doit renforcer la polyvalence des outils de manipulation face aux contraintes de l’auto-maintenance. De plus, le déploiement du Co-Agent devra assurer une coordination multi-robot sans latence dans les environnements RF chargés. Le passage à une production de milliers d’unités l’année suivante impose une industrialisation robuste des composants. L’entreprise affiche clairement une priorité sur la viabilité commerciale immédiate plutôt que sur les records de performance bruts.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.