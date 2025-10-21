Le robot humanoïde H2 est-il trop réaliste ? Son visage va vous laisser sans voix

Un nouveau robot débarque et brouille la frontière entre l’humain et la machine. Le H2 d’Unitree est si réaliste qu’on en oublierait presque qu’il n’a pas de pouls.

Unitree vient de dévoiler son le robot humanoïde H2. C’est un modèle grandeur nature de 1,80 m pour 70 kg qui affiche un niveau de réalisme inédit. Présenté dans une vidéo, le H2 exécute des chorégraphies de danse et de kung-fu d’une fluidité étonnante.

Le robot qui danse comme un humain

Unitree, le géant chinois de la robotique, vient de dévoiler son nouveau robot humanoïde H2. Haut de 1,80 mètre pour 70 kilos, il n’est plus le simple prototype mécanique du passé. Dans sa vidéo de présentation intitulée Destiny Awakening, le H2 danse et exécute des mouvements de kung-fu.

Mais ce qui fait le buzz, c’est surtout son apparence humaine. Un corps vêtu, un visage stylisé, presque expressif et une posture si naturelle qu’on en reste bouche bée.

Là où son prédécesseur, le Unitree H1, battait des records de vitesse (3,3 m/s !), le H2 préfère la fluidité à la rapidité. Sa vitesse est désormais limitée à moins de 2 m/s. Ainsi, Unitree a réinvesti cette marge dans la souplesse et la stabilité.

Le Unitree H2 embarque 31 articulations, soit 19 % de plus que le R1. Ses jambes disposent de 6 degrés de liberté, et ses bras montent à 7. Cela permet des gestes presque humains comme lever le bras, tourner le poignet, bouger les épaule… Chaque bras peut soulever jusqu’à 21 kg.

Le détail qui fascine le plus reste son visage. Dans la vidéo, le Unitree H2 arbore ainsi un masque humanoïde stylisé, quasiment trop réaliste. Avec le H2, Unitree veut montrer que la robotique, c’est dorénavant un spectacle à visage humain.

Par ailleurs, l’Unitree H2 peut intégrer jusqu’à trois modules Nvidia Jetson Orin NX, en plus d’un processeur Intel Core i5 ou i7. Une architecture pensée pour les développeurs et chercheurs qui veulent pousser l’IA et la robotique à leurs limites. En outre, pour les plus exigeants, Unitree prévoit des mains bioniques optionnelles, pour manipuler des objets avec encore plus de finesse.

