FireAnt : les USA dévoilent un mini robot capable de détruire un tank

FireAnt, mini robot américain signé Swarmbotics AI, est capable de traquer et détruire des blindés lourds en essaims autonomes.

FireAnt, robot véhicule terrestre sans pilote, ressemble à de simples engins modulaires, mais leur potentiel tactique impressionne. Sa société conceptrice, en fait des robots légers et consommables. Des engins capables de traquer des blindés avec coordination précise. Cette technologie combine mobilité autonome et ciblage collectif, offrant une puissance destructrice modulable et adaptée aux champs de bataille modernes.

FireAnt, robot tueur de chars

L’essaim bouge comme un organisme vivant. Chaque unité communique avec ses voisines, partageant des données de ciblage et adaptant ses mouvements à l’environnement.

Un seul opérateur humain peut contrôler une douzaine de robots FireAnt simultanément. « Un opérateur. Plusieurs robots. Un avantage tactique infini », clame Swarmbotics. L’idée consiste à multiplier les yeux et les armes sur le champ de bataille sans exposer les soldats humains.

Ces engins sont légers, modulaires et conçus pour opérer en essaims semi-autonomes. Chaque essaim détecte, suit et engage ses cibles, que ce soit pour la reconnaissance ou la destruction de blindés. Les charges utiles se changent rapidement sur le terrain, transformant chaque robot FireAnt en mission sur mesure.

Drew Watson, cofondateur de Swarmbotics, compare la machine à de petits drones aériens : « À l’instar des sUAS, nos essaims de robots terrestres créent de nouvelles lignes de manœuvre et de détection avancée. »

Ces essaims étendent la portée et l’efficacité des forces humaines, tout en réduisant les risques directs pour les soldats.

Conception modulaire et autonomie d’essaim

La boîte à outils logicielle de FireAnt inclut des interfaces compatibles ROS 2 et JAUS. Cette interopérabilité facilite l’intégration dans les architectures de commandement existantes.

Le concept mise sur l’autonomie de l’essaim : tâches distribuées, planification en temps réel et prise de décision locale. Les robots se coordonnent sans contrôle humain direct pour accélérer la chaîne de détection, d’identification et d’engagement.

Sur le plan matériel, le robot FireAnt respecte la norme IP67, garantissant résistance à la poussière et immersion temporaire. En effet, l’engin est étanche, résiste à la poussière, aux vibrations, aux chocs, et supporte la chaleur extrême.

Leur prix relativement bas permet de déployer des dizaines d’unités pour saturer ou distraire des formations blindées. Un avantage que les systèmes traditionnels, comme les missiles antichars, peinent à offrir à moindre coût.

