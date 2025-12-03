Google dévoile les tendances marketing qui domineront en 2026

2026 approche et il est temps de parler de ce qui nous y attend. Du moins, dans le domaine du marketing digital. Bref, suivez-moi, je vous explique tout dans cet article.

Pour faire simple, Phil Wilson dirige le marketing publicitaire de Google pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il supervise une équipe qui analyse les usages numériques grâce à des spécialistes, des chercheurs et des experts de l’IA.

Grâce à ses données, il a pu nous livrer les principales tendances et prévisions du marketing numérique pour 2026.

Ce que montre l’analyse de Phil Wilson

À l’approche de 2026, Phil Wilson observe une période marquée par de fortes attentes autour de l’IA et de nouvelles technologies. Voyez-vous, malgré toutes ces évolutions techniques, les besoins des gens restent simples. Ils cherchent des réponses, des solutions, des produits et des interactions.

Cette recherche se déroule en ligne, à travers les moteurs de recherche, les vidéos et le commerce numérique. Selon Ipsos, 83 % des internautes utilisent Google ou YouTube chaque jour. Ce qui donne à l’IA une vision sans précédent des intentions des utilisateurs.

Elle peut comprendre ce qu’ils veulent au moment où ils commencent leur recherche. Qu’il s’agisse d’une simple envie d’inspiration ou d’une question précise sur un produit.

Les consommateurs vivent aussi dans un climat instable. Ils se sentent anxieux et fatigués. Les projets lointains sont moins accessibles, en particulier pour les jeunes générations qui ont traversé des crises successives.

Les jeunes préfèrent se concentrer sur ce qui améliore leur bien-être présent. Ils accordent plus de valeur aux récompenses immédiates. Ils recherchent des expériences proches, comme un voyage rapide ou une activité qui apporte une joie directe, plutôt qu’un objectif à dix ans.

Quel est le verdict ?

Eh bien, qu’une grande tendance pour 2026 concerne alors le rapport au temps. les marques devront suivre ce mouvement. Elles doivent offrir des parcours plus courts, avec des bénéfices visibles à chaque étape. Le public veut sentir qu’il avance maintenant, et non dans un futur incertain.

British Airways, par exemple, a bien compris cette évolution. La compagnie a repensé son programme Avios en ajoutant des étapes intermédiaires fréquentes. Les membres gagnent plus souvent des récompenses. Ce qui crée un sentiment réel de progression.

Mais ce n’est pas tout. L’IA change aussi la façon dont les gens explorent les sujets. On ne parle plus seulement de recherche d’information. Les nouveaux outils permettent d’interagir avec le contenu grâce au texte, à l’image et au son.

AI Mode de Google illustre ce glissement vers une recherche plus conversationnelle. Les utilisateurs posent des questions complexes et attendent de l’IA une réponse qui comprend leur intention profonde.

Ils utilisent aussi des outils comme Nano Banana pour créer des images à partir de leurs idées. L’IA devient un espace de création autant qu’un outil d’information. Alors en 2026, les marques doivent suivre ce rythme en produisant des contenus utiles, visuels et adaptés à ces nouvelles demandes.

Pour rester visibles, ces contenus doivent être cohérents et de qualité. L’objectif est d’alimenter l’IA avec des ressources fiables capables de répondre à toutes les intentions.

Autres tendances de 2026 ?

Toujours selon Phil Wilson, le jeune public adopte également une nouvelle posture. Il ne veut plus seulement consommer des campagnes. Il veut participer à la création alors il cherche un maximalisme créatif et réinvente les récits.

Le succès d’« EPIC : La Comédie Musicale » en est une preuve. Le compositeur a donné un rôle actif à sa communauté, qui a produit des milliers de vidéos. Les marques doivent apprendre ce langage.

Elles peuvent collaborer avec des créateurs et fournir des éléments de base comme des personnages ou des musiques. Avec des outils comme Veo 3, elles peuvent produire des vidéos de qualité et encourager la co-création. Raconter une histoire n’est plus suffisant. Il faut désormais construire un univers avec le public.

La nostalgie joue aussi un rôle important. Dans un monde instable, elle devient un moteur économique puissant. Les campagnes basées sur des références du passé renforcent l’attachement à une marque.

Nintendo a utilisé cette force avec le retour de Paul Rudd dans une publicité liée à une campagne de 1991. Ce type d’approche unit plusieurs générations. En 2026, les marques devront analyser leur patrimoine et repérer les éléments qui peuvent être « remixés ».

Enfin, la durabilité doit devenir une valeur concrète. Les promesses vagues ne suffisent plus. Les consommateurs veulent des bénéfices mesurables, comme une meilleure durabilité ou une efficacité accrue.

Les campagnes doivent parler d’avantages pratiques. L’exemple de Vinted le montre. Les contenus mettent en avant les économies et la mode accessible plutôt que les discours moralisateurs. En 2026, la valeur doit être tangible et visible dans chaque produit.

