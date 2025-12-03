WTF : la Chine dévoile un robot qui se transforme… en dinosaure !

Un robot chinois se métamorphose en dinosaure T-Rex grandeur nature. Grâce à LimX Dynamics, un bipède high-tech peut désormais se muer en créature préhistorique réaliste, prête à arpenter trottoirs, musées et parcs touristiques.

La société chinoise LimX Dynamics réussit à combiner robotique moderne et fascination collective pour les dinosaures. Le concept repose sur la plateforme TRON1, un robot bipède conçu pour absorber des changements rapides de poids et garder son équilibre dans presque toutes les situations. En le recouvrant d’une peau de Tyrannosaurus rex, les ingénieurs obtiennent une créature mécanique convaincante, capable de marcher, réagir et interagir sans perdre sa stabilité.

Un robot dinosaure pour musées et parcs touristiques

La plateforme robotique TRON1, c’est un bipède robuste conçu pour encaisser des changements rapides de direction et de poids. Dans la vidéo publiée par LimX Dynamics, on voit le robot recouvert d’une peau de dinosaure T-Rex. Notamment, une immense tête sculptée, de minuscules bras (fidèles à l’original), et une longue queue articulée.

La démonstration débute donc avec le robot dinosaure posté sur un trottoir, entouré d’un groupe de spectateurs curieux. Des opérateurs s’approchent et commencent à pousser, tirer, secouer la bête. Chaque fois, le T-Rex retrouve instantanément sa posture.

Ainsi, cette stabilité est entièrement due au système TRON1. Grâce à une gestion avancée du transfert de poids, le robot dinosaure reste droit même lorsqu’il est malmené. LimX Dynamics explique aussi que les capteurs internes analysent chaque mouvement et recalculent l’équilibre en une fraction de seconde.

La plateforme TRON1 est connue pour offrir plusieurs modes de mouvement. Spécialement, l’équilibre sur la pointe des pieds, l’adaptation aux terrains irréguliers, et le mode roue sur surface lisse. Mais lorsque la machine devient un T-Rex, elle fonctionne uniquement en mode bipède. Malgré le poids de la peau et du crâne de dinosaure, le robot conserve sa souplesse.

Pendant la démo, le robot dinosaure avance à environ 5 km/h. C’est assez lente pour rester sûre en zone fréquentée, assez rapide pour donner une impression de marche réaliste.

Pour l’entreprise, ce robot dinosaure est une expérience de tourisme culturel. LimX Dynamics veut donc faire revenir à la vie des espèces disparues, les rendre accessibles au public et offrir des animations interactives inédites.

Musées, parcs à thème, expositions itinérantes… tous pourraient déployer un robot transformable pour attirer de nouveaux visiteurs. J’avoue que marcher aux côtés d’un T-Rex grandeur nature, ça a tout de même plus de style que de regarder un squelette derrière une vitre.

Un cerveau embarqué pour éviter les obstacles

À l’intérieur, le robot dinosaure embarque un réseau complet de capteurs et de processeurs. Des caméras observent l’environnement, tandis que des capteurs de mouvement vérifient la stabilité de chaque pas. Si quelqu’un appuie sur le flanc du dinosaure, le système réagit instantanément. Calcul de l’équilibre, correction de trajectoire, maintien de la démarche… C’est comme si le robot avait un réflexe naturel, mais version silicium.

Par ailleurs, l’opérateur peut guider la créature via une télécommande ou même un système façon « laisse robotique ». Ainsi, le robot dinosaure obéit à des instructions simples tout en conservant son autonomie de mouvement.

Le robot dinosaure bénéficie également d’une autonomie de plusieurs heures. C’est suffisant pour une journée d’animation touristique. L’entretien, lui, reste léger : vérification des articulations, nettoyage rapide de la surface, et c’est reparti. LimX Dynamics indique que tout peut être effectué en moins d’une heure.

L’un des aspects que je trouve les plus séduisants du projet, c’est la modularité de la peau. LimX Dynamics annonce que les équipes peuvent retirer la peau du dinosaure et en installer une nouvelle en quelques minutes. De quoi transformer le même robot en dragon, mammouth, créature mythologique… L’entreprise prévoit d’ailleurs des solutions de location ou de vente pour les organisations qui souhaitent renouveler leurs animations.

