Pourquoi Accenture remplace le terme « employés » par « réinventeurs »

Accenture dit bonjour aux grands changements de vocabulaire. Le cabinet de conseil adopte une nouvelle façon de parler de ses employés en baptisant 800 000 d’entre eux de « réinventeurs ». Audacieux, non ?.

Le terme « réinventeur » s’installe peu à peu dans les échanges internes, sous l’impulsion de la directrice générale Julie Sweet. Quoique, La boîte n’est pas le premier à refaire son vocabulaire en interne. Elle suit la tendance lancée par Disney avec ses « imagineers ».

Réinventeurs : drôle de façon d’appeler ses employés

Accenture a regroupé ses divisions stratégie, conseil, création, technologie et opérations en une seule branche. Cette nouvelle entité porte le nom de « Services de réinvention » depuis juin.

L’appellation « réinventeur » découle directement de ce chantier interne. L’entreprise pousse désormais tout le monde à adopter ce vocabulaire. Elle a même modifié une version interne de son site RH. Les employés y sont étiquetés « réinventeurs » dorénavant, plutôt que « travailleurs ».

Cet épisode rappelle la transformation d’Accenture Interactive en Accenture Song il y a trois ans. Ce changement avait déclenché des moqueries et des réactions étonnées. Damon Collins, spécialiste du marketing, par exemple, a comparé la nouvelle initiative à une agitation interne maladroite. Selon lui, cette démarche éloigne plus qu’elle ne rapproche les équipes.

Mais comme dit tout haut, ce phénomène des intitulés surprenants n’est pas nouveau dans les grandes marques. Les travailleurs tech ont déjà été appelés « ninjas », « évangélistes » ou « growth hackers ».

Disney parle toujours de ses ingénieurs comme des « imagineers ». Accenture semble donc vouloir suivre cette tendance. Et qui sait, peut-être que d’autres suivront.

Réinventeurs ? Oui… mais pas tous

Accenture veut s’affirmer sur l’IA avec ce changement de vocabulaire. Julie Sweet l’a clairement affirmé devant les investisseurs en septembre. Les employés devront maîtriser l’IA dans leur travail quotidien pour rester dans la course. Les formations internes couvrent les bases de l’IA générative de façon progressive.

L’entreprise a toutefois admis que certains profils ne suivraient pas cette évolution. Des employés incapables d’intégrer ces nouvelles pratiques pourraient quitter la structure. Accenture a déjà supprimé 11 000 postes dans sa récente restructuration. L’effectif total est passé à 791 000 personnes après cette décision.

Cette dynamique montre la volonté du groupe de maintenir un haut niveau de maîtrise technologique. Les ambitions IA deviennent centrales pour sa stratégie globale. Le terme « réinventeur » sert donc à afficher cette orientation vers des compétences plus techniques.

Cela dit, plusieurs experts hésitent à accueillir ces changements d’intitulés à bras ouvert. Gonzalo Brujó, d’Interbrand, estime, par exemple, que ce genre de label peut perturber la perception interne.

Les employés connaissent leur hiérarchie et leurs responsabilités. Changer les titres peut alors créer un sentiment d’incertitude sur la progression de carrière.

Une stratégie de transition ?

La direction entend donner un nouvel élan à l’image du cabinet. Le passage aux « réinventeurs » s’inscrit dans cette démarche. Accenture souhaite véhiculer une identité moderne, centrée sur l’innovation technologique. Cette transformation suit la forte croissance de la demande en conseil tech depuis la pandémie.Oui on connait le refrain.

Ce rebranding arrive cependant dans un contexte compliqué pour la boîte. Les actions d’Accenture ont reculé après la décision de Donald Trump sur les dépenses fédérales. Les agences gouvernementales doivent revoir leurs contrats avec les cabinets de conseil, ce qui pèse sur les prévisions du groupe. L’entreprise a averti ses investisseurs que la croissance serait plus lente l’an prochain.

Accenture continue néanmoins d’afficher des résultats solides. Le chiffre d’affaires annuel atteint 69,7 milliards de dollars. Le groupe maintient sa présence auprès de milliers d’entreprises dans le monde. Son rôle dans l’accompagnement technologique reste fort, malgré ce climat d’incertitude.

Certains rappellent que réinventer une identité comporte toujours des risques. Jaguar en a fait l’expérience avec son concept-car Miami Pink. Cette initiative, conçue avec Accenture Song, avait créé un débat inattendu. Le parallèle amuse certains observateurs qui voient dans le terme « réinventeur » une tentative très audacieuse.

