IA générative : 5 formations gratuites sur le Web pour devenir expert

Oui, il est maintenant possible de se former dans le domaine de l’IA générative sur internet. Et ces cours sont totalement gratuits pour les intéressés. Une occasion en or pour devenir un connaisseur dans ce secteur révolutionnaire.

Le monde de l’IA évolue à une vitesse fulgurante. Les algorithmes sont tellement performants qu’ils peuvent répondre aux requêtes les plus complexes. De plus, ce secteur paraît si sophistiqué, surtout si vous êtes un novice. Pourtant, il existe des formations gratuites pour améliorer vos connaissances dans le domaine de l’IA générative. Et n’oubliez pas que ces opportunités sont gratuites.

Les bases de l’IA générative

Cette formation se focalise sur la conception des invites. Ici, vous allez apprendre les meilleures techniques pour créer une IA générative immersive. D’un autre côté, vous allez aussi vous concentrer sur les approches pour lutter contre une utilisation abusive de l’invite commande. Un enseignement complet, parfait pour les débutants dans ce milieu.

Introduction à l’IA générative

C’est aussi une formation recommandée pour les débutants. Ici, des spécialistes vont vous expliquer l’IA générative, et ses particularités parmi les différentes intelligences artificielles. De plus, vous aurez des cours sur les outils de Google. Les développeurs d’applications seront les plus sollicités par cette opportunité. En effet, il sera plus facile de créer leur propre outil IA avec ces possibilités.

Microsoft Azure IA

Et encore une opportunité pour les développeurs. La formation sur les fondamentaux de Microsoft Azure AI est un cours complet sur l’IA générative. Ici, vous allez comprendre les grands modèles de langage des intelligences artificielles. Ensuite, vous allez vous focaliser sur des outils tels que Copilot. Certaines parties de la formation vous initient aux dernières technologies de l’IA.

Certains modules mettent en avant les principes d’IA responsable de Microsoft. De ce fait, il est plus facile d’éviter toutes utilisations dérivées de l’intelligence artificielle.

Introduction à l’IA responsable

Cette formation permet d’approfondir vos connaissances en termes d’IA responsable. Des spécialistes expliquent l’utilité de ce module, ainsi que son application dans le monde réel. En guise d’exemple, vous aurez des informations considérables concernant l’application de l’IA responsable par Google. Ce géant de la haute technologie se base sur ce concept pour améliorer ses produits.

Une formation pour concevoir un IA

Vous bénéficierez d’un plan d’apprentissage clair avec ce module. Commencez par créer un aperçu de l’IA générative, et de planifier un projet de conception précise. Vous aurez aussi des méthodes pour présenter votre œuvre aux décideurs commerciaux et techniques.