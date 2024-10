AGI, GPT… ces mots de vocabulaire IA à connaître absolument

L’intelligence artificielle, une des technologies les plus célèbres du moment, s’accompagne souvent de plusieurs termes complexes et déroutants. Pour lever les voiles, voici un guide qui nous permettra de distinguer les principaux termes liés à cette technologie.

Intelligence artificielle

Même si le mot nous semble assez familier, je tiens à commencer par le terme intelligence artificielle (IA), car sans lui, il n’y a pas eu les autres mots. L’IA fait référence à une technologie modélisant l’intelligence humaine pouvant réaliser une gamme de tâches qui auraient apparemment nécessité la prise en charge par des personnes. Ce terme a été inventé en 1950 par John McCarthy.

IA générative

Ce terme fait référence à la production d’œuvres comme les chansons, les images, les chants de marins ou les essais, via de simples commandes ou questions. Elle englobe les outils comme Suno et DALL-E d’OpenAI. Ce dernier peut générer des images élaborées et détaillées en quelques secondes.

Algorithme

Ce terme évoque un processus étape par étape utilisé pour résoudre un problème. Nous avons utilisé des algorithmes pour résoudre des problèmes depuis des siècles. D’ailleurs notre monde fonctionne sur ces algorithmes « traditionnels », mais dernièrement, on participe à une évolution vers « l’apprentissage automatique », s’appuyant sur ces idées.

Apprentissage automatique

C’est un processus consistant à améliorer de manière progressive des algorithmes en les exposant à une importante quantité de données. En effet, lorsqu’un ordinateur examine plusieurs « entrées » et « sorties », il peut « apprendre » sans forcément avoir à être formé aux spécificités de la tâche à réaliser.

Les chatbots

Les chatbots existent bien avant l’essor de l’IA générative, nous le savons très bien, notamment au moment de se connecter au service client en ligne. Toutefois, nous avons rencontré une nouvelle ère de chatbots IA peut engager des échanges plus dynamiques avec les gens sur divers sujets comme les anecdotes historiques ou encore les nouvelles recettes de cuisine. Aujourd’hui, les entreprises comme Google et OpenAI investissent dans des modèles plus sophistiqués, ainsi les chatbots peuvent devenir encore plus conversationnels et utiles.

Vision par ordinateur

Il s’agit d’un domaine de l’IA permettant aux ordinateurs de scanner des données visuelles comme les vidéos et les images. Elle peut aussi être utilisée pour identifier et classer des objets ou des personnes. Nous utilisons surtout cette technologie pour suivre la faune afin de les conserver ou encore pour guider des véhicules autonomes.

Modèles de langage de grande taille

C’est un très grand réseau neuronal entraîné à l’aide d’importantes quantités de textes et de données, particulièrement des articles de presse, des livres électroniques, des pages Wikipédia, etc.

Il s’agit d’un ensemble de modèles d’IA de pointe conçu par Meta. Le Llama est accessible gratuitement aux développeurs afin qu’ils puissent y accéder et s’en inspirer.

Avez-vous d’autres vocabulaires IA à partager avec les lecteurs ? Vous pouvez les partager dans les commentaires.

