DALL-E 3 se dévoile via un leak époustouflant : MidJourney enfin détrôné ?

Pour la première fois, la nouvelle IA DALL-E 3 d’OpenAI se dévoile à travers une série d’images en fuite générées par l’outil. Attendu pour la fin 2023, il pourrait rendre MidJourney et tous ses autres concurrents totalement obsolètes grâce à des performances stupéfiantes et des fonctionnalités inédites !

En avril 2022, bien avant le triomphe de ChatGPT, OpenAI lançait DALL-E 2 : la deuxième itération de son générateur d’images basé sur l’IA GPT.

Cet outil permettant de créer des images à partir d’un prompt textuel offre des résultats très corrects, mais ne peut rivaliser avec l’excellent MidJourney ni même avec le générateur open source Stable Diffusion.

Toutefois, le futur DALL-E 3 pourrait très prochainement changer la donne. Ce 28 juillet 2023 pour la première fois, des images générées par la troisième version de l’outil ont fuité sur le web et sont tout bonnement somptueuses.

C’est le YouTuber MattVidPro qui est à l’origine du leak, à travers une vidéo intitulée « We’ve NEVER seen image Generation This Good! » (nous n’avons jamais vu de génération d’image aussi bonne) et force est d’admettre que le titre n’est pas mensonger.

Selon le vidéaste, ces images proviennent d’un serveur Discord permettant de tester les mises à jour de DALL-E en avant-première. Seules 400 personnes dans le monde y ont accès…

Le premier générateur d’images capable d’ajouter du texte !

Toujours d’après MattVIdPro, « nous avons vraiment un aperçu du futur de la génération d’image IA… je vous promet, vous n’avez pas vu de générations d’images aussi bonnes, MidJourney ne peut pas rivaliser à ce niveau ».

Pendant que DALL-E 2 se faisait voler la vedette par des IA plus récentes, OpenAI n’a pas chômé et se préparait secrètement à reprendre la couronne. Avec DALL-E 3, la firme de San Francisco pourrait rendre tous ses concurrents obsolètes…

L’une des fonctionnalités épatantes dévoilées par les créations présentées par le YouTuber est la capacité de l’IA à ajouter du texte à l’image. Jusqu’à présent, aucun générateur d’image n’offrait cette possibilité.

Parmi les images les plus impressionnantes : une fausse photo de la jaquette du jeu vidéo Grand Theft Auto V. De prime abord, rien ne permet de la distinguer d’un authentique cliché !

Des images pornographiques ou d’une extrême violence

À l’heure actuelle, il est même possible d’utiliser DALL-E 3 pour créer du contenu violent ou explicite. D’après lui, « vous pouvez faire des copies exactes d’œuvres d’art ou de contenu protégé par des droits d’auteur ».

Ceci inclut des personnages, des logos ou des photos de célébrités. Toutefois, Matt précise que les barrières de sécurité auxquelles OpenAI nous a habitués seront ajoutées lors du lancement officiel.

D’ailleurs pour le moment, DALL-E 3 génère parfois des images d’une extrême violence sans même qu’on lui ait demandé dans le prompt.

Comme le souligne le YouTuber, il semble donc clair qu’OpenAI doit encore peaufiner son IA avant de la mettre à disposition du grand public…

Selon ses prédictions, DALL-E 3 sera lancé d’ici la fin 2023 et fera oublier tous les générateurs d’images qui lui ont précédé. Prêts pour la prochaine étape de la révolution IA ?!