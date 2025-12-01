Google : corriger un texte IA par un humain ne change pas votre SEO

Google a clarifié un point que beaucoup redoutaient sur Reddit. Tout est parti d’une question posée par un créateur de site. Il cherchait un moyen de sauver un domaine plombé par du contenu IA très faible. Il espérait qu’une réécriture humaine suffirait à remettre les compteurs à zéro.

Toutefois, John Mueller, de Google, a répondu sans détour. Ce genre de retouche ne change rien pour le classement. Selon lui, seule une reconstruction sérieuse peut donner une nouvelle chance au site.

Les conseils de Google pour sauver le SEO du site

Le créateur du site concerné expliquait avoir produit beaucoup de pages en anglais avec une IA. Le contenu était faible et l’indexation ne suivait pas. Il voulait effacer les traces en réécrivant chaque contenu manuellement. Il pensait même changer la langue principale pour relancer la machine.

Mais Mueller a expliqué que cette approche ne corrige rien en profondeur. D’après lui, réécrire ligne par ligne ne rend pas un site plus fiable. Que Google ne juge pas un site seulement à la présence d’IA.

Ce qui compte, c’est la valeur réelle ajoutée aux internautes. Une réécriture humaine ne donne pas soudain un statut authentique à un texte. Ce principe est valable, quelle que soit la langue utilisée.

Mueller conseille donc de repartir sur une base propre. Il propose d’effacer l’ancien contenu et de réfléchir à la finalité du projet. Publier des textes pour remplir un vide ne sert jamais la visibilité. Un site qui cherche à remonter doit présenter une intention claire. Cette orientation doit se sentir dans chaque nouvelle page ajoutée.

Il estime même qu’un domaine déjà associé à des contenus faibles avance avec un handicap. Continuer avec cet historique demande plus de temps et d’efforts. Parfois, créer un nouveau domaine simplifie la progression. Le moteur privilégie les bases saines et cohérentes. Cela vaut autant pour l’indexation que pour l’évaluation globale.

Mueller rappelle aussi un point souvent oublié. Les anciens signaux d’un domaine ne sont pas indestructibles. Il avait déjà expliqué qu’un passé douteux peut freiner l’évolution d’un site. Ce même principe s’applique aux contenus mal travaillés. Effacer le passif et repartir à zéro permet d’éviter de traîner un poids inutile. C’est souvent la solution la plus simple pour espérer une remontée.

Garder son domaine ou repartir sur un autre ?

La question du domaine est sensible pour beaucoup. Le créateur du site avait passé du temps sur son design et son expérience utilisateur. Il voulait préserver son travail sans tout recommencer. Mueller dit que ce choix dépend surtout de la vision pour la suite.

Si le site doit changer de direction, repartir sur un domaine neuf peut être plus efficace. Un domaine marqué par une série de contenus faibles demande une remise en état longue. Le moteur garde ces traces, même si tout est réécrit ou supprimé.

Il explique que cette reconstruction peut être plus lente que prévu. Les nouveaux contenus doivent prouver leur utilité sur plusieurs signaux. Produire de bons textes alignés avec un but clair apporte une progression plus stable.

Google détecte rapidement un site qui prend le temps de construire quelque chose de cohérent. À l’inverse, un patchwork de pages modifiées ne renvoie pas un signal positif. Le domaine continue alors à avancer difficilement dans les résultats.

Bref, Mueller conseille une vraie réflexion stratégique. Il encourage les créateurs à partir d’une base vierge lorsque l’ancien contenu manque de valeur. Cela permet de produire des pages plus utiles. Cette approche évite d’accumuler des corrections superficielles.

Il reste possible de conserver le domaine si l’on accepte une progression lente. Le travail devra cependant être profond et constant. Le site devra montrer un changement réel dans sa façon de traiter ses thèmes. Aucun raccourci ne peut accélérer ce processus. C’est cette cohérence qui ramènera l’indexation et la visibilité..

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.