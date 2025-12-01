Amazon bloque ChatGPT Shopping : voila pourquoi c’est bien dommage

Le shopping en ligne est sur le point de changer grâce à des assistants superintelligents. Ces outils peuvent trouver les meilleures affaires pour nous, sans qu’on ait besoin de chercher. Mais Amazon, le géant du web, a décidé de bloquer ChatGPT.

Demain, nous n’aurons plus besoin de passer des heures à comparer les prix lors des achats en ligne. Nous demanderons simplement à une IA, comme le nouvel outil « Shopping Research » de ChatGPT ou l’assistant de Perplexity, de s’en occuper. Ils vont chercher, comparer les notes des clients, et choisir le meilleur produit. Sauf qu’Amazon a décidé de bloquer l’accès de ChatGPT à son site cette semaine. Ainsi, le géant de l’e-commerce a déclenché une bataille pour savoir qui va décider de ce que vous voyez et achetez sur Internet.

Amazon protège son trône des IA comme ChatGPT

Quand nous voulons acheter quelque chose, nous tapons souvent directement sur Amazon. Le site est notre point de départ. Mais si les gens commencent à demander à l’IA de chercher le produit parfait partout (chez Amazon, mais aussi chez Walmart, Target, ou des petits magasins), Amazon perd sa place de numéro un. Il n’est plus le premier endroit où l’on cherche, et ça, ça fait très peur au géant.

Pour contrer ça, Amazon a mis à jour son fichier robots.txt. C’est un peu comme un panneau « Interdit » qui empêche les robots de l’IA d’entrer et de lire ses données. Ainsi, ChatGPT ne peut plus voir les produits, les prix, les détails techniques ou les avis clients d’Amazon.

Un expert, Max Sinclair, a déclaré que c’est une réaction logique. C’est le vieux système (Amazon) qui se bat contre le nouveau système ouvert (l’IA). Amazon est donc coincé, car s’il reste fermé, il laisse ses concurrents utiliser l’IA pour attirer les clients. Et, s’il s’ouvre, il donne le contrôle de la relation client à une plateforme extérieure comme ChatGPT. Dans les deux cas, Amazon risque de perdre quelque chose.

Adapter son site ou disparaître

Par ailleurs, ce blocage d’Amazon est une chance pour les autres magasins. Si l’IA devient le nouveau moteur de recherche pour le shopping, des concurrents comme Walmart ou les milliers de petits magasins en ligne peuvent enfin rivaliser avec Amazon.

Mais attention, ils doivent se préparer. Jonathan Arena, un pro qui aide les sites à devenir « compatibles IA« , affirme que « si un magasin ne rend pas son site facile à comprendre pour l’IA, il ne sera pas visible par les assistants IA où les gens feront leurs achats ».

Alors, si Amazon ne fait pas l’effort de s’adapter aux nouveaux outils IA, ChatGPT ne pourra jamais vous le proposer. Il disparaîtra de vos options d’achat. Les magasins qui acceptent l’IA vont donc décider de ce que vous achetez tandis que ceux qui refusent seront tout simplement invisibles. L’IA change qui a le pouvoir dans le monde de l’achat.

