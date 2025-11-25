ChatGPT Shopping Research : l’IA compare les prix pour vous, à temps pour Black Friday

ChatGPT accueille Shopping Research, une fonction qui transforme l’assistant en véritable analyste de prix capable de vérifier les offres en temps réel et de construire un guide d’achat sur mesure. Un outil lancé juste avant le Black Friday, pensé pour aider à repérer les bonnes affaires sans se laisser piéger par l’emballage marketing.

OpenAI ajoute une pièce maîtresse à son assistant : Shopping Research, une fonction qui transforme ChatGPT en véritable conseiller d’achat capable de vérifier les prix en temps réel et d’évaluer la valeur réelle d’un deal.

Le lancement tombe pile au moment où les promotions s’accélèrent, avec une ambition claire : éviter à l’utilisateur de se perdre dans les fausses bonnes affaires de fin d’année.

Une nouvelle fonction pensée pour éviter les « faux bons plans »

Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products. It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm — OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025

Jusqu’ici, les chatbots donnaient des avis approximatifs dès qu’il s’agissait de prix, d’historique de promotions ou de comparaison précise entre deux produits. Ils savaient recommander, mais pas mesurer la pertinence d’une réduction. Shopping Research vient combler cette lacune.



Au lieu de proposer une réponse générique, la fonction s’appuie désormais sur des recherches web actualisées pour juger ce qu’une offre vaut réellement au moment où la question est posée. Le timing n’a rien d’un hasard : en pleine saison Black Friday, la frontière entre une vraie réduction et une étiquette gonflée est souvent floue, et OpenAI joue ici la carte de la transparence.

L’expérience commence par une simple phrase en langage naturel. On décrit le produit ou l’usage souhaité, et ChatGPT propose d’activer Shopping Research. La discussion s’affine au fil de quelques questions courtes, le temps d’identifier le budget, l’environnement, les préférences et le contexte d’utilisation.



Une fois ces détails posés, l’assistant va chercher des informations à jour, récupère les données de prix, analyse les alternatives et condense l’ensemble dans un guide d’achat personnalisé. Le résultat tient en une page claire où les différences entre modèles émergent sans jargon.



Plus besoin de jongler entre comparatifs, tests et onglets de marchands : ChatGPT centralise tout dans un document unique, pensé pour décider vite.

Un assistant d’achat complet pour les produits techniques

La fonction donne sa pleine mesure sur les achats où l’utilisateur hésite habituellement le plus. Une télé pour une pièce lumineuse, un casque audio pour les trajets quotidiens, un robot de cuisine polyvalent, un VTT d’entrée de gamme ou un smartphone milieu de gamme : Shopping Research sait décortiquer les critères, expliquer les compromis et pointer ce qui justifie l’écart de prix entre deux références proches.



L’outil met aussi en lumière des détails que les comparateurs négligent, comme la pertinence d’un mode HDR particulier, l’intérêt d’un panneau plus lumineux dans un salon très exposé, ou la différence réelle entre deux batteries annoncées “longue durée”.

Ce genre de précision fait gagner du temps dans l’un des moments de l’année où tout le monde cherche à optimiser son budget.

Shopping Research se branche à Pulse pour les utilisateurs Pro

Pour ceux qui utilisent Pulse, la lettre quotidienne personnalisée de ChatGPT, l’intégration est immédiate. Pulse peut désormais suggérer de lui-même des guides d’achat pertinents, inspirés des conversations des jours précédents.

Un utilisateur qui discute de PC portables, de running ou de photographie peut voir apparaître un guide adapté avant même d’avoir formulé une requête. Cette proactivité crée une dynamique nouvelle : l’assistant ne répond plus seulement aux questions, il anticipe les besoins et propose des synthèses prêtes à l’emploi.

Un avant-goût du futur : l’achat direct dans ChatGPT

Pour l’instant, l’achat final se déroule encore sur le site du marchand. ChatGPT redirige vers les liens correspondants, sans intermédiaire. Mais OpenAI annonce déjà un Instant Checkout intégré, qui permettrait de finaliser une commande directement dans l’interface.

L’enjeu dépasse le simple confort utilisateur : une telle évolution placerait ChatGPT au cœur de la chaîne de décision et de transaction, dans un rôle que ni les comparateurs ni les assistants vocaux n’ont réussi à occuper durablement. L’écosystème e-commerce pourrait en être profondément modifié.

Ce que ça change pour le Black Friday 2025

L’arrivée de Shopping Research marque une bascule dans le rapport aux promotions. L’utilisateur gagne un outil capable de filtrer le bruit, de mesurer la fiabilité d’une réduction et de présenter des choix éclairés en quelques minutes. Dans un moment où la saturation publicitaire brouille les repères, une synthèse claire et personnalisée fait toute la différence.

Et plus largement, cette fonction ouvre une nouvelle phase pour les assistants IA : celle où ils ne se contentent plus de commenter la technologie, mais s’immiscent dans les décisions concrètes du quotidien, à commencer par les achats du Black Friday.

