Galaxy S27 Ultra : un premier leak révèle l’appareil photo monstrueux

Les Galaxy S26 n’ont pas encore montré le bout de leur capteur, un premier leak parle déjà de leur successeur. Le Galaxy S27 Ultra se profile en coulisses pour repousser encore les limites de la photo sur smartphone.

Samsung voit toujours plus loin que son calendrier officiel. Une fuite récente, signée d’une source bien connue, évoque une refonte ambitieuse de l’appareil photo du futur Galaxy S27 Ultra. Nouveau capteur principal, technologies inédites et qualité d’image en nette hausse seraient au programme. De quoi alimenter les discussions bien avant la sortie du prochain fleuron.

Un nouveau capteur photo pour le Galaxy S27 Ultra

À l’origine de cette fuite, on retrouve Ice Universe. C’est un leaker bien connu pour la fiabilité de ses informations sur les produits Samsung. Selon lui, le Galaxy S27 Ultra pourrait embarquer de nouveaux capteurs photo pour le module principal, l’ultra grand-angle et la caméra selfie. Peu de détails ont filtré sur ces deux derniers, mais le capteur principal, lui, attire déjà toute l’attention.

Il s’agirait donc d’un nouveau capteur maison baptisé Samsung ISOCELL S5KHP6, probablement commercialisé sous le nom ISOCELL HP6. Sur le papier, on reste sur du 200 mégapixels, comme l’ISOCELL HP2 du Galaxy S25 Ultra. La différence se jouerait dans les nouvelles technologies internes, le traitement de la lumière amélioré et une gestion des détails, notamment en basse luminosité.

Même si Samsung n’a rien confirmé, cette fuite laisse entendre une évolution qualitative plutôt qu’un simple chiffre marketing. Une stratégie cohérente pour un constructeur qui domine déjà la photo sur smartphone haut de gamme.

The size is the same as HP2.

But there are more new technologies being added. https://t.co/5qJlv0MCeB — Ice Universe (@UniverseIce) January 11, 2026

Avant d’en arriver au Galaxy S27 Ultra, Samsung a un autre grand chantier. Le Galaxy S26 Ultra est attendu fin octobre ou début novembre. Les rumeurs évoquent une configuration photo solide, avec un capteur principal de 200 Mpx à plus grande ouverture, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif périscopique de 50 Mpx, un second téléobjectif de 12 Mpx et une caméra frontale de 12 Mpx.

Mais les vraies nouveautés pourraient venir d’ailleurs. Nouveau processeur, charge plus rapide, et surtout une fonction de confidentialité intelligente capable de masquer l’écran lorsqu’il est observé de côté. Côté logiciel, Samsung miserait encore plus sur l’IA, avec une expérience Bixby repensée, des outils avancés de retouche photo et des fonctions intelligentes plus discrètes, mais plus utiles au quotidien.

