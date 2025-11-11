Samsung veut détrôner l’iPhone avec une nouvelle technologie de déverrouillage

Le Samsung Galaxy S27 Ultra s’annonce prêt à chambouler le jeu avec un système de déverrouillage facial capable de donner des sueurs froides aux fans d’iPhone.

Qui ne s’est jamais retrouvé à galérer pour déverrouiller son écran avec la reconnaissance faciale dans le noir ? Jusqu’ici, Apple régnait en maître avec son Face ID ultra-fiable. Mais il semble que Samsung veuille aussi redéfinir le déverrouillage. Car le Galaxy S27 Ultra embarquerait une nouvelle technologie biométrique, plus rapide, plus sûre. Et surtout capable de fonctionner même quand la lumière n’est pas de la partie.

Les premières rumeurs proviennent de la source X (@SPYGO19726). Elle décrit un système d’authentification par lumière polarisée, lié à un capteur frontal ISOCELL Vision et à une nouvelle routine de sécurité, le BIO-Fusion Core.

Technologie de déverrouillage de Samsung : la sécurité monte d’un cran

Samsung Galaxy S27 Ultra might feature Polar ID facial recognition.



Key details:

• Early test firmware mentions "Polar ID v1.0" under the biometric security framework

• Described as a "polarized-light authentication" system for full-face authentication without dedicated IR… pic.twitter.com/xOtPlZCtPn — Techolum (@techolum) November 9, 2025

Alors que le Galaxy S26 vient à peine de débarquer, les regards se tournent déjà vers son successeur, le Galaxy S27 Ultra. Ce n’est pas pour son design ni pour sa batterie, mais pour sa sécurité. Selon plusieurs fuites, Samsung serait sur le point de déployer Polar ID v1.0. Il s’agit d’un nouveau système de reconnaissance faciale promettant de battre Apple à son propre jeu.

Aujourd’hui, les Galaxy se contentent encore d’une reconnaissance 2D via la caméra frontale. Rapide pour déverrouiller l’écran, certes. Mais insuffisante face aux iPhones qui utilisent un projecteur de points et un illuminateur infrarouge.

Avec Polar ID, Samsung vise ainsi un niveau de précision et de sécurité inédit. Puisque cette technologie est capable de détecter même les plus fines textures de la peau et de réduire drastiquement les risques d’usurpation.

Le but est de créer une image du visage beaucoup plus détaillée, quasi impossible à tromper. Cela offre en même temps une latence de déverrouillage record de 180 millisecondes.

La sécurité biométrique réinventée

Alors, qu’est-ce qui rend ce système si particulier ? Polar ID combine lumière polarisée, capteur ultra-précis et enclave sécurisée. Cela permet de fournir une signature cutanée haute résolution. Ce qui signifie que votre visage serait reconnu dans quasiment toutes les conditions d’éclairage, même si vous portez un masque ou des lunettes de soleil. Oui, Samsung pense aux apéros masqués et aux festivals en plein jour.

En plus, la protection contre les tentatives de fraude serait nettement renforcée. Fini les déverrouillages faciles avec une simple photo ou un masque imprimé. Samsung mise sur une sécurité biométrique digne des films d’espionnage, tout en gardant un déverrouillage presque instantané.

Bien sûr, il faut rappeler que pour l’instant, tout ceci reste à confirmer. Car le Galaxy S27 Ultra n’est attendu qu’au début de 2027. Samsung a donc le temps de tester, d’ajuster, ou même de revoir entièrement sa copie. Pourtant, l’anticipation est déjà énorme. Après tout, qui ne rêverait pas d’un Face ID encore plus rapide et plus sûr, mais sur Android ?

