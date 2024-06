Mangopay utilise l’IA pour renforcer la prévention de la fraude

Mangopay annonce une nouvelle solution de prévention de la fraude basée sur l'intelligence artificielle (IA). Cette solution est conçue pour les plateformes de paiement et offre une protection renforcée contre diverses menaces.

Une protection renforcée

La solution de Mangopay utilise l'IA pour détecter les fraudes en temps réel. Elle surveille activement le darknet et identifie les individus grâce à l'empreinte numérique de leurs appareils. Cette surveillance permet une protection contre les menaces existantes et émergentes. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d'une sécurité accrue sans compromis sur l'expérience utilisateur.

Intégration facile et capacités avancées

Les plateformes peuvent se connecter facilement à cette solution via le hub de Mangopay. Aucune intégration complexe n'est nécessaire. Une fois activée, la protection contre la fraude est immédiate .Ce qui permet aux entreprises de sécuriser leurs transactions sans délai.

Mangopay s'appuie sur la technologie de Nethone, spécialiste de la détection des fraudes. Racheté l'an dernier, Nethone apporte son expertise et son moteur de détection éprouvé. Cette technologie repose sur des années d'observation des pratiques frauduleuses sur le darknet. Elle offre ainsi une protection contre les techniques les plus sophistiquées.

Ciblage des plateformes

La solution de Mangopay cible spécifiquement les plateformes de e-commerce, les marketplaces et les fintechs. Elle protège les transactions sans impacter le parcours client des utilisateurs honnêtes.

Les plateformes peuvent paramétrer des alertes personnalisées et recevoir des recommandations en temps réel, ce qui leur permet de réagir rapidement aux tentatives de fraude.

Prévention en temps réel

La solution IA permet de trier les signalements de fraude et d'exploiter des données précises. Les plateformes reçoivent des recommandations en temps réel sur les transactions, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées et de minimiser les risques. Cette capacité à réagir rapidement est essentielle pour maintenir la confiance des utilisateurs et assurer la sécurité des transactions.

De plus, la solution protège contre l'usurpation de compte, qu'elle soit manuelle via l'ingénierie sociale ou via des logiciels espions. Elle détecte également les fraudes à la revente, au règlement, à la rétrofacturation et les abus de retour.

Une technologie de Pointe

Mangopay utilise une technologie de pointe pour rester en avance sur les menaces. La veille active du darknet et l'empreinte numérique des appareils renforcent la sécurité. Cette approche proactive garantit une protection continue et efficace, permettant aux plateformes de se concentrer sur leur croissance sans se soucier des menaces potentielles.

Le rachat de Nethone par Mangopay l'an dernier a renforcé cette offre. Nethone apporte son savoir-faire et ses technologies innovantes. Ensemble, ils offrent une solution complète et robuste contre la fraude, répondant aux besoins actuels et futurs des plateformes de paiement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

