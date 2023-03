Le Darknet est un réseau caché qui permet à ses utilisateurs d’accéder à des services et à des informations qui sont normalement inaccessibles sur le Web traditionnel. Conçu à l’origine pour protéger la liberté d’expression et la confidentialité, il repose sur une série de protocoles et de technologies destinés à protéger l’anonymat de personnes qui y accèdent. Vous avez entendu parler du darknet et vous aimeriez le visiter ? Vous vous posez de nombreuses questions sur la face cachée d’internet ? Découvrez comment visiter le darknet en toute sécurité et comment protéger votre identité et vos données.

Le web profond ou le darknet désigne l’ensemble des sites web qui ne sont pas accessibles par les moteurs de recherche classiques puisqu’ils sont accessibles uniquement via des réseaux spécialisés. Ces derniers ont été savamment conçus pour offrir une plus grande confidentialité et sécurité aux utilisateurs.

Malheureusement, le darknet est aussi le lieu de prédilection pour les activités illégales. Alors, si vous souhaitez vous aventurer dans les profondeurs d’Internet, il est important de le faire en toute sécurité. Découvrez dans ce dossier différentes mesures de sécurité à prendre pour naviguer sans encombre dans ce réseau caché.

Trop occupé à tout lire ? Voici le meilleur Bien que le darknet soit un espace en ligne où l’anonymat des utilisateurs est préservé, il est toujours important de rester vigilant. Pour éviter les risques de piratages et les logiciels malveillants, profitez de la protection anti-malware de NordVPN. Essayer NordVPN gratuitement

Darknet : de quoi il s’agit ?

Lancé dans les années 1970, le darknet que l’on appelle également darkweb est une partie obscure et invisible du web. On le décrit souvent comme une partie cachée de l’Internet où les utilisateurs peuvent échanger des informations de manière anonyme. Dessus, vous pourrez trouver de tout sans aucune limite.

De manière générale, cet espace digital comprend des milliards de domaines non indexés par les moteurs de recherche classique tels que Google ou Bing. Pour y accéder, il faudra alors utiliser des moyens plus spécifiques, comme les recherches approfondies ou avoir une connaissance précise de l’adresse URL à visiter. Notons d’ailleurs que ce réseau internet n’est pas accessible depuis les navigateurs web conventionnels (Chrome, Firefox, Safari…). En effet, il nécessite l’utilisation d’un navigateur spécialisé.

Darkweb vs deep web : quelles sont les différences ?

Le darkweb et le deepweb sont souvent confondus, mais en réalité, ils sont bien différents. Dans les détails, le deepweb est constitué de pages web qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche. Il comprend des données privées, des bases de données, des archives en ligne ou encore des sites Web qui réclament une authentification. De son côté, le darkweb est le sous-ensemble du deepweb. Il est composé de réseaux de communication cryptés.

Si le darknet est un réseau parallèle qui offre une grande intimité, il y existe également de nombreuses possibilités d’activités illégales et criminelles. C’est pourquoi il est très important de prendre des précautions afin de pouvoir naviguer et échanger des informations en toute sécurité pour réduire les risques de surveillance et d’intrusion de tiers. Alors, comment profiter de tous ses avantages sans jamais compromettre votre sécurité ?

Utiliser un VPN

La sécurité est primordiale lorsqu’il s’agit d’accéder au darknet. Ainsi, pour protéger votre confidentialité, il faudra utiliser un réseau privé virtuel tel que NordVPN lorsque vous allez naviguer sur ce réseau caché. En effet, un VPN vous permet de profiter d’une couche de protection supplémentaire en dissimulant votre emplacement géographique réel évitant ainsi toute identification ou piratage.

De fait, en activant votre VPN, vous pourrez vous connecter à un autre serveur distant à travers un tunnel crypté. Cela va vous permettre de naviguer de manière anonyme et sécurisée.

Par ailleurs, avec une solution comme NordVPN vous pourrez profiter d’une sécurité de haut niveau avec le chiffrement AES-25 bits, l’algorithme le plus avancé dans le domaine de la cybersécurité. Ce cryptage de niveau militaire camoufle intégralement votre adresse IP.

Par ailleurs, NordVPN dispose de fonctionnalités supplémentaires pour renforcer votre sécurité et votre confidentialité, telles que le Kill switch, la protection contre les fuites DNS et l’obscurcissement des serveurs.

Utiliser un antivirus

Vous le savez désormais, l’accès au darknet comporte des risques non négligeables. En l’occurrence, cette zone d’Internet cache également des logiciels malveillants, des programmes malveillants, des virus et autres menaces pour la vie privée et la sécurité des ordinateurs. Afin de se protéger contre les pirates et autres menaces, il est ainsi essentiel d’utiliser un antivirus à jour et de haute qualité.

Cette solution vous offre une protection en temps réel, une surveillance proactive permettent de détecter et de prévenir les menaces potentielles avant qu’elles ne puissent nuire à votre système.

Entre autres, la protection anti-menace de NordVPN vous offre une protection complète en temps réel contre les malwares, les spywares, les trojans, les ransomwares et autres programmes malveillants. Multidispositif, elle utilise concrètement des signatures intelligentes pour détecter les codes malveillants et les logiciels-espions.

Elle utilise également une analyse heuristique pour détecter les menaces inconnues et des algorithmes avancés. Ce qui permet de détecter les vulnérabilités et les connexions non sécurisées de manière proactive. Ajoutez à cela un pare-feu et un chiffrement de bout en bout pour protéger l’ensemble de votre trafic internet. Cerise sur le gâteau : la protection anti-menace de NordVPN offre également une protection contre les spams et les pop-up malveillants.

Recourir au navigateur Tor

Tor Browser est un autre outil très populaire pour accéder à Darknet en toute sécurité. Tout d’abord, le chiffrement de bout-en-bout qu’il propose garantit la confidentialité de vos communications. De fait, toutes les données transitant à travers le réseau Tor sont entièrement chiffrées. Ce qui les rend pratiquement impossibles à intercepter en cours de route.

De plus, la technologie du routage en oignon empêche toute personne fournisseur d’accès ou pirate d’identifier l’adresse IP de l’utilisateur ou de savoir quel site il visite. En effet, ce navigateur web permet de protéger votre vie privée et votre anonymat en utilisant un routage en oignon pour cacher votre adresse IP et crypter vos données.

Enfin, en passant par le réseau Tor, vous pourrez également contourner les restrictions imposées par certaines autorités ou par les fournisseurs d’accès Internet

Pourquoi aller sur le darknet ?

Si le darkweb est fréquemment associé à des activités illégales, vous pouvez aussi l’utiliser à des fins légitimes. Les principaux avantages du darkweb sont l’anonymat et la confidentialité des données. En effet, cet espace digital utilise des protocoles de routage en oignon qui cachent votre adresse IP et vos connexions à Internet, rendant ainsi votre navigation sur Internet plus sécurisée et plus privée.

En outre, l’anonymat qu’offre le Darknet permet d’éviter la censure et la surveillance des gouvernements ainsi que des fournisseurs d’accès internet. De plus, le darknet jouit d’une grande variété de services et d’outils qui peuvent aider les internautes à se protéger contre les cybercriminels et à maintenir leurs données en sécurité.

Dans les détails, voici quelques bonnes raisons d’accéder à darknet :

Partager des informations en toute sécurité

Avec l’avènement du darknet, les internautes peuvent désormais partager des informations de manière sécurisée et confidentielle. Cette technologie offre en effet une couche supplémentaire de sécurité à tous les utilisateurs, quelle que soit leur localisation. Elle permet à ces derniers de partager des informations confidentielles, telles que des données bancaires, des informations médicales et des documents confidentiels, sans crainte qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains

Accéder à un panel de contenus à tout moment

Le darknet permet à ses utilisateurs d’accéder à des contenus et des services qui ne sont pas disponibles sur le Web public ou hébergés sur des sites sont impossibles à débloquer. Le darknet se présente comme un moyen idéal pour accéder à des contenus et à des informations sans aucune censure et restriction.

Trouver des informations objectives et pertinentes

Avec la prolifération des moyens de censure mis en place par les États et les entreprises, l’accès à des informations objectives et pertinentes devient de plus en plus compliqué. Le darknet permet d’accéder à des informations qui sont normalement inaccessibles à la majorité des utilisateurs.

Comme il offre la possibilité de communiquer et d’échanger des données en toute sécurité, il offre une plus grande liberté aux utilisateurs. Ce qui leur permet de partager des informations sans aucune censure.

Quels sont les risques du darknet ?

Le darknet est un espace caché du Web où les pirates informatiques et les criminels peuvent s’organiser pour échanger des informations, des marchandises illégales et des données confidentielles. Dans cette sphère cachée, tout peut arriver et les risques sont nombreux.

En l’occurrence, l’absence de régulation en fait un terreau propice aux escroqueries et aux cyberattaques. En effet, les pirates informatiques peuvent utiliser des logiciels malveillants ou les failles de sécurité pour infiltrer votre ordinateur et voler vos données personnelles.

Pour éviter ses risques, il est important de ne pas divulguer d’informations personnelles et confidentielles en ligne et d’utiliser des logiciels de sécurité. N’oubliez pas non plus de mettre régulièrement à jour vos systèmes informatiques, de changer régulièrement les mots de passe et d’éviter de cliquer sur des liens suspects envoyés par e-mail.